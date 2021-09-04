港府推出消費券計劃，希望藉此振興經濟，並刺激消費，卻因未能提供完善配套，以致數以十萬計透過書面申領的市民，包括很多長者，未能成功領取。

單是筆者所屬政黨已收到逾千名市民求助，指未能成功領取款項，原因包括早前遞交的資料不齊全、未有按時遞交補充資料，或者填錯資料等，因此一直沒有收到確認短訊。有長者批評至日前才知悉自己遞交的實體表格寄失，在目前的補交資料安排下，不容許限期前未有交表的市民重新登記。由於不少公公婆婆是獨居，即或同住長者亦不熟悉智能手機操作，所以接收資訊不夠清晰，政府應體諒他們。

大批未取得消費券的市民繼續到消費券計劃秘書處查詢或重新遞表，排隊人龍多達數百人。現場輪候的大多為長者，日前天文台亦發出酷熱天氣警告，多名長者體力不支，苦況實不足為外人道。有市民更反映，辦事處只有10個櫃位，每次要等近兩小時，諮詢後總發現尚有不清晰之處需再次查詢。

筆者等多位立法會議員9月1日約見財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲跟進事件。王學玲表示，政府將補交資料的期限延長兩星期，同時彈性調動人手及延長服務時段，已遞交書面登記的申請者可於本月15日或之前到辦事處補交資料，成功辦理者可於下月1日及12月1日收取首期及第二期消費券。

然而，這補救招數仍未夠，建議政府透過專人打電話通知未有手機的長者，以及增加人手、地點及服務時段，為求助長者提供服務。

筆者所屬政黨各區辦事處亦正為街坊提供協助，職員可代為將表格交回秘書處；但政府部門之間必須同心協力解決問題，目前只有始創中心秘書處一個地方處理申請，導致大批市民連日在商場外排隊，政府亦應考慮開放更多地區政府辦事處及屋苑辦事處協助長者填表及收表。

過去兩年多，本港經濟經歷黑暴、疫情夾擊，陷入長時間的衰退，讓市民開心消費、助企業激活市道、深化電子支付應用的初心值得支持，但是政府思慮缺乏同理心以至安排不周，就會變成擾民，須吸取教訓。