港府日前向在7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000元電子消費券，惟不少人多番嘗試仍不果。連日來大批市民往消費券計劃秘書處求助，當中不乏長者，有人大為鼓譟，有人報稱不適，場面一片混亂，令消費券蒙上虐老污點。

坦白說，港府日前才公布本月19日舉行的選舉委員會界別分組選舉，將增設特別隊伍，讓70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士使用。如今卻上演一幕大批長者烈日當空，戴着口罩，呼吸困難，排隊逾3小時的場面。這是不是要替反對票站設立「關愛隊」的人士，送上質疑當局動機的口實？

當然，筆者不會認為當局在消費券一事上，會如某排隊市民所言：「擺明虐老啦！」因為上至高官下至前線，在港產官僚眼中，不論你是七旬長者，又或勞福局局長羅致光口中的60歲中年，乃至患罕見先天腸扭結的「扭腸BB」，其實都沒有分別。從新聞所見，排隊暴曬的人士當中，事實上亦有不少中年人士。

無可否認，消費券對刺激市道所起的作用，從上月500多萬名市民收到第一期消費券後，市面隨即出現久違了的熱鬧，有人甚至形容墟冚程度好比昔日的黃金周，已茲證明。因此，有人抱怨「好像派錢一萬入戶口就最好」，是忽略了直接派錢無法達到「齊齊消費，帶旺經濟」此一事實。

然而，好的出發點也得有完善的措施配合。長者不諳使用電子登記，不夠耳聰目明，填表漏簽名、剔錯選項，用不着月袋高薪的財政預算案及稅務政策組主任來哥倫布發現新大陸，卻對早有輿論提醒必須顧及長者需要，加派人手協助填表，置若罔聞。你看，官僚成性的人是否都很「弱腦」？