新冠肺炎的變種病毒Delta肆虐全球，中國亦不能幸免，但中國跟西方地區最大的不同，是北京遇敵能殲，只消三數個回合，便能控制住局面，如今本土病例已大抵清零。咱們不像歐美國家，以美利堅為例，如今每日的確診者高達十多萬人，死者穩站在四位數字，他們號稱世界第一強國，處理疫情能力卻連落後的印度、巴西也遠遠不如。

印度及巴西的疫情一度十分嚴重，缺醫少藥，當地政府深以為憂，當時不少專家預計，兩國的染疫和病歿人數肯定會超越美國。美利堅擁有世界上最優良的疫苗，以及最豐富的醫療資源，全國人口總數遠低於印度。綜合各種因素，印、巴疫情的發展比美國嚴重，本來也是情理中事。

偏生事實卻不然，印度、巴西控制疫情不見得特別高明，只是美國的拙劣程度，實在教人不忍卒睹。美利堅的染疫人數，至今依然全球居首，老是壓不下去，這現象若不怪罪於華盛頓政府，真不知該怪誰才是。華盛頓匪夷所思的無能，不獨見於抗擊疫情之上，去年總統選舉的亂象，今年撤軍阿富汗的恐怖場面，在在都反映出白宮管治團隊，可謂貽天下之羞。奇則奇在，華府非但不反躬自省，還好意思裝出一副教師爺模樣，指指點點，說別人這個不該，那個不是。

情形就像一支軍隊，各營士兵分別作戰，其中一營連吃敗仗，失師喪地。該營的營長不痛定思痛，卻還恬不知恥，走到另一個營，指導人家應該如何治兵、如何禦敵，而對方卻是一支連戰連勝的威武文明之師。要是如此，你說好笑不好笑。

美國式民主正處於空前困境，山姆大叔愈是努力去教訓別人，反倒愈顯示出他的心虛與惶恐。