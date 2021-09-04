疫情稍緩，大專院校、中小學都已陸續開學。今年開學，從有關報道得知，沒有像早兩年咁混亂，起碼在秩序上算良好，可見校方必須揸正嚟做，切勿像之前任由學生亂咁嚟，開學禮都當校長老師冇到，簡直係教育界之恥，「教不嚴，師之惰」是千古不易至理！任由血氣方剛嘅學生胡作非為，想點就點，老師不加以阻止、管教，就如任由童子操刀，梗係危險喇！

今年各大專院校開學，頗有一番新氣象，經過黑暴一役，各大學校長及行政人員已知所防範，要令大學回到民國教育家蔡元培所說的，大學係研究高深學問、砥礪德行、敬愛師友嘅地方，開學迎新自然唔可以好似以前咁大搞「淫賤迎新營」，又或者喺開學禮任由佢哋亂咁嚟，大學生如是，中學生也如是，連最基本嘅尊師重道都唔識，「學校」豈非變成培養流氓嘅地方？

呢，《港區國安法》實施一年多，為提高學生嘅國家安全意識，及讓他們反思言行、恪守道德，不致誤踩紅線，今個新學年，像理工大學、浸會大學、嶺南大學等，都把國安教育納入課程中，理大一年級本科生必修國安課程，內容包括保障國安嘅多種議題和相關法律知識；嶺大則把國安議題融入共同核心課程、綜合學習課程等，此外，亦會透過講座、研討會向學生介紹國家和香港發展。

至於浸大，國家安全教育為新入學本科生嘅必修科目。校方日前公布有關課程大綱，學生須出席共兩小時嘅面授講課，完成兩小時指定讀本材料，以及在該科目嘅小測取得「合格」成績，修讀國安法教育課程為學生畢業要求之一。

老朽祈望大學回歸寧靜，是個研究高深學問嘅地方！青春歲月，沒甚麼好過認真讀書充實自己！