為甚麼說以黎智英為首的美國代理人，在香港打了26年沒有硝煙的戰爭？根據已揭露及已曝光的資料，可以砌出一幅完整的新冷戰戰爭機器拼圖。總司令部由黎智英等現代版漢奸為主組成，聽命於美國駐港總領使，及受遙控於美國情報機構。心戰室分6個範疇，平日常態作戰是《蘋果日報》牽頭黃媒，戰役計劃及設計由戴耀廷操盤，御用民調機構配合戰役輿論攻勢，而香港電台是自動波的「木馬」，心領神會全面配合助攻，還有記協自動埋位圍剿，唱做唸打，自有文痞打手和KOL粉墨網台獻身。

打仗需要有隊伍，黎智英反中亂港集團的各條線隊伍組織有多個層次：有領袖、有團體、有地盤、有組織、有統籌、有資源，還分工為明和暗兩層人。每次要搞大型行動，便用民陣、支聯會或職工盟牽頭召集，每年集體洗港人腦的5場大遊行和集會霸佔了公共空間，都由上述聯盟組織循例向警方申請，申請被拒也會按計劃略改後進行，所以每年的元旦、5‧1、6‧4、7‧1、10‧1都成為反中亂港勢力集人、集氣、集錢的大騷，並用大型行動眾籌掩護黑金的大量輸血，而所謂的國際陣線也會遙相呼應。

反中亂港的人力組織和關係網絡包括職工盟及其屬會、教協及其會員、各大學學生會、社工組織、宗教組織、醫護陣線、支聯會屬下各種政治組織、前高官聯合陣線、黃營律師、黃營商界和專業人士、參選的各個黃營政黨及議員辦事處和居民組織、中小學學生組織等，暴動後勤部由「612基金」擔任，為暴徒提供援助。

回歸後發生的反對23條立法、「我要真普選」、反國教、非法「佔中」、旺角暴亂、「反送中」等行動以及每次全港性選舉，都是沒有硝煙的戰爭。