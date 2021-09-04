近日警方向民陣、支聯會等涉嫌反中亂港組織展開調查，要求這些組織提交其成員、活動及資金等資料，但是他們在指定時間內，仍未有向警方提交所需資料，其成員紛紛「跳船」割席，氣數已盡，宣布解散，卻仍藉機掠水眾籌，市民捐款隨時惹官非。香港沒有法外之地，任何組織和成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，必定會被依法懲辦。

眾籌不一定違法，但是眾籌得來的資金如用作非法用途則是違法。若有人將眾籌所得的捐款轉入自己私人銀行戶口，則有「眾籌私用」之嫌，可能觸犯「盜竊罪」或「欺詐罪」。

一般來說，捐款是沒有問題；但是捐款者「明知」該筆眾籌金額是用作非法用途，例如用作支援違反國安法的罪犯，捐款者與收款者同樣需要負上刑責，可能觸犯《港區國安法》第23條「煽動、協助、教唆顛覆國家政權罪」，即以金錢或者其他財物資助他人實施顛覆國家政權，最高可處5年以上10年以下監禁。

收款者除了觸犯國安法，更會觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」（俗稱「清洗黑錢罪」），任何人如知道或有合理理由相信，任何財產（包括金錢）是可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年。

大家有目共睹，黃之鋒、周庭、林朗彥等人被揭發在解散「香港眾志」時，涉嫌捲走「香港眾志」從眾籌所得的大量金錢，帳目不清，更有清洗黑錢之嫌。另外，許智峯棄保潛逃，其經手眾籌所得的大量金錢，完全沒有交代眾籌的金額、用途和餘款去向，更有誇大律師費、明益自己人之嫌。

此外，不能排除有人利用眾籌作掩護，掩飾清洗黑錢活動，表面指輔助有需要的群體，實質是洗白來歷不明的黑錢或犯罪所得。較早前警方破獲的「星火基金」、「開掛之達人」等案，均懷疑有人挪用款項作私人用途，正循欺詐、盜竊及洗黑錢方向調查。

近日遭凍結的涉及眾籌的銀行戶口，均被指涉嫌洗黑錢。捐款人有沒有法律風險？視乎款項的用途，如眾籌時已講明涉及恐怖主義、宣揚「港獨」，捐款者自然扣上法律責任；若純粹眾籌做慈善，讓有需要的人住宿、食飯，則看不到捐款者有問題，但是資助逃犯逃避法律制裁或資助違法行為包括危害國家安全，則屬違法。

根據英國法院判決，「為達到政治目的」不屬慈善性質。這些組織財務帳目混亂、資金去向不明，不排除涉及反中亂港、黑金、清洗黑錢、偽造帳目等罪行。大眾市民應清楚其真面目，不要盲目支持及捐款，避免誤墮法網。政府立法加強規管眾籌更具必要性、迫切性。