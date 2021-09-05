正論：肺炎肆虐豬瘟至　一疫未平一疫起

福無重至，禍不單行。香港仍在變種新冠病毒的陰霾籠罩下無法與內地通關，又告驚現全港首宗野豬感染非洲豬瘟死亡個案。儘管漁護署強調非洲豬瘟不會傳染人類，但在新型傳染病層出不窮之際，誰也不能斷言野生動物不會再生出更難應付的病毒，何況新界豬場一旦遭非洲豬瘟入侵，業界血本無歸之餘，更恐影響豬肉供應，豈能掉以輕心。

港島小西灣近期有6隻野豬離奇死亡，漁護署日前公布，在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下，一具在小西灣被發現的野豬屍體樣本驗出非洲豬瘟病毒，是本港首宗野豬感染非洲豬瘟個案。該署初步推算全港郊野地區有1,800至3,300頭野豬，由於非洲豬瘟具有高度傳染性，加上野豬能四處流動，漁農業界擔心一旦有染疫野豬將病毒帶進本地豬場，勢必造成毀滅性的打擊，衝擊活豬供應及刺激價格。

眾所周知，內地於2018年爆發非洲豬瘟，疫情最先在遼寧瀋陽出現，並隨交通運輸網絡迅速蔓延全國，至翌年8月，內地生豬存欄量劇減約四成。非洲豬瘟不僅對中國造成一萬億元人民幣的經濟損失，更因豬肉價格暴漲而導致內地出現通貨膨脹，對民生打擊巨大。更可怕的是，內地早前發現非洲豬瘟出現變種，傳播力更強，更難被發現和更難受控，加上目前仍未有可預防的疫苗面世，一旦豬隻染疫，死亡率達百分百。

香港本地豬肉雖然只佔市場約兩成份額，但豬場若爆發疫情，豬隻必然全數被撲殺，供應減少必然對價格有所影響。實際上，今年初元朗曾有豬場爆發非洲豬瘟，場內數千隻豬全部難逃被銷毀的厄運，此所以業界聞之色變，對本港首現野豬感染非洲豬瘟高度警惕。香港農業聯合會主席表示，相信病毒來源是進口豬肉，當野豬翻垃圾桶覓食，或被市民餵飼廚餘時，便可能吃了帶病毒的豬肉，促請政府加強肉類檢驗，並加重市民餵飼野豬的罰則。漁農界立法會議員亦指出，政府應嚴打非法餵飼野豬，並提醒農戶加強防範野豬，強化對農場的相關支援，如改善圍牆、圍欄及加強消毒等。

無奈言者諄諄，聽者藐藐。漁護署至今仍然搬出非洲豬瘟並非人畜共通傳染病、不構成食物安全風險作擋箭牌，既無計劃加強檢視野豬情況，更無支援本地豬場強化防疫，擺明闊佬懶理。問題是，本港野豬數量驚人，該署推算最多3,300頭的數字顯然不能反映現實，有讀者爆料，西貢十四鄉井頭村不時有野豬出沒，早年只有三數隻體形較小的野豬覓食，惟近月卻驚見十多隻體形龐大的野豬同時出現，且近年連街頭鬧市也常見野豬出沒，證明野豬繁殖呈幾何級增長。漁護署連野豬活動情況都無法清楚掌握，還談何應對疫情？

事實上，非洲豬瘟不會無緣無故出現，要是野豬真的因進食帶有病毒的豬肉而染疫，便證明食安中心抽驗食品出現漏洞。奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，尤其是源自野生動物的新型病毒愈來愈多，新冠病毒已令經濟一沉不起，港府繼續麻痹大意，後果不堪設想！