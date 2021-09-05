神州縱橫：千里單騎尋骨肉　萬中無一獲兒歸

無論如何吹噓超英趕美，有些污點卻令國家形象大打折扣。內地拐帶失蹤販賣人口案件從沒有絕迹，骨肉分離悲歌每日上演，這是強國的特色嗎？偶然一兩宗失散多年重聚天倫便如獲至寶，傳媒大書特書，實在令國人尷尬。

陝西一名張姓婦人2004年帶着5歲兒子曉曉打工，孩子出外買零食從此失去蹤影，她與楊姓丈夫急忙報案，與警方一同尋親，但多年來一直音信全無。十多年後派出所採集夫婦二人DNA樣本，列入全國被拐和失蹤人員訊息庫，擴大搜索範圍。原來曉曉被一名女拐子帶到河南，懂性後一直想查明身世，並於去年將自己的血液樣本提供給一個叫「寶貝回家」的網站，也是這個契機，被發現DNA與楊氏夫婦高度相似，上周終於一家團聚。曉曉失蹤時才5歲，現已長得比父親還高大，這麼多年生疏的關係如何彌補，新聞就輕輕帶過。

楊氏夫婦多謝民警17年來一直記住他們一家的不幸遭遇，給了他們一個完整的家。盡忠職守的警方當然值得表揚，然而若果不是制度上的缺失，一家人為何要無端分離，孩子長大變陌路人？最離奇是曉曉乃失蹤人口，竟獲登記戶籍在河南安陽並改姓周，多年來完全沒有人過問，案件與7月中破獲的另一宗案件何其相似。1997年，山東郭氏兩歲半兒子郭新振在住所門口被陌生女子抱走，人間蒸發，郭爸爸為尋找兒子，一個人騎電單車奔波50萬公里跑了31個省，電單車也爛了10輛，途中遇到同病相憐家庭，成立「天涯尋親志願者協會」幫助不幸失孤的家庭。動人事迹在2015年被改編成電影，全國皆知，卻還是要等到足足24年後才可以一家團聚，家人相認，長大成人的兒子與父親相擁痛哭。多年來一個失蹤人口可以如常生活，內地在戶籍把關肯定出現了問題，而尋找失蹤人口與DNA驗證技術明顯還未完善，令破案受到延誤。

大家或者會留意兩案事主均屬男孩，這是因為內地傳宗接代觀念，重男輕女，男孩可以賣得高價錢，所以較搶手，但不代表女孩比較安全，而一旦女的被擄走，命運會更加悽慘。1994年，河南少女郜艷敏被人口販子誘拐，並以2,600元人民幣賣到河北曲陽縣一個鄉村，被迫嫁人生孩子，想逃跑卻被村民攔阻，因為鄉村多文盲，有初中程度的她被安排教書，米已成炊才見回家人，但已在當地生根。最諷刺是事件被官方及媒體得知，被評選為年度的「感動河北十大人物」之一，以及「最美鄉村教師」云云，事件亦被拍成電影。

這3宗案件已算「幸運」，同類個案骨肉重逢萬中無一，拐子猖狂的國家，無論國勢怎強，都是枉然，和其他落後地區有何分別？