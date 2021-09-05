功夫茶：教協賣產袋去邊　基金眾籌好可疑

近排潮流興「解散」！喺國安大法下，一個二個反中亂港組織驚被追究，紛紛夾着尾巴狂呼解散，以為解散就可逍遙法外！開講都有話，阿婆走得快，一定有古怪！最矚目嘅當推資產多、眾籌億億聲嘅「教協」同埋「612基金」喇。

嗱！教協行動如風，上月初宣布解散，旗下零售服務隨之終止，外界關心其多個物業去向。呢，打針冇咁快，從事醫護中介業務嘅「百本醫護」日前公布，已與教協訂立臨時協議，以1.75億元收購其旺角好望角大廈8樓及9樓全層物業，今年11月11日前完成交易。之不過，官媒毫不留情痛批教協解散係咎由自取，不能因此勾銷曾涉嫌違法行為。至於坊間，更關注佢解散後如何處理大批物業及資產。

除咗剛以1.75億元售出嘅旺角好望角大廈兩層物業，仲有銅鑼灣永德大廈；此外還有今年3月初以近6,000萬元掃入新蒲崗萬迪廣場3個單位，料已還清按揭。再講吖，教協經營超市、電器商店、訂購服務及綜合服務等，過去5年每年營業額均逾3億元，而本年則有3.45億元，估計每年利潤相當可觀。要言之，教協手頭上嘅物業資產、現金及流動資產數以億元計！喂，阿哥，咁疊水，邊個袋吖？

呢，之前眾聲喧嘩，又話按教協會章，解散後淨資產應分給9.6萬個會員，每人隨時分得數千個大洋，正過收消費券添！之但係邊有咁簡單吖，教協有兩重身份，一個係職工會，而其主要法人又有「豁免繳稅的慈善機構及慈善信託」地位。究竟教協嘅物業資產係點註冊？呢下要稅局好好查證。功夫茶相信國安處會小心查帳，切勿畀人借慈善團體之名，既免稅又累積財富，最後筆巨款又散得唔清唔楚！

至於另一個由藝人何韻詩、前議員吳靄儀、前主教陳日君等人任信託人嘅612基金，上月指因應為基金提供資金託管及收支服務嘅「真普聯」將於短期內結束運作，基金亦將停止運作，但仍要籌款2,500萬元。阿哥，停運仲要眾籌？即係氣絕仲要飲水？黃絲唔通真係「錢多人傻」至叻課金？難怪被保安局局長質疑臨解散前「撈一筆油水」！

你咪理，612基金尋日喺社交平台宣稱，截至本月3日基金共計籌得571萬元。功夫茶日前都提過612基金或涉及「黑錢」，警方國安處以涉違國安大法及其他本港法例展開調查，並向法庭取得「提交物料令」，捐款人即使係「無名氏」亦難以掩藏身份，捐錢畀黑暴基金分分鐘惹來一身蟻甚至揦屎上身，真要做善事，捐畀公益金喇！