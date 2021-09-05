世界視線：烏克蘭主動靠攏　華盛頓只有口惠

烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮橢圓形辦公室會晤美國總統拜登，雙方就烏國的安全、能源等議題進行討論。儘管拜登表示，美國將堅定支持烏克蘭在面對俄羅斯進犯時的主權以及領土完整，但外界普遍認為，美方的承諾口惠大於實際。

據報道，華府將為烏克蘭提供額外的6,000萬美元軍事援助，其中包括提供反坦克導彈系統，然而就烏克蘭最關注的加入北約問題上，拜登始終沒有鬆口，更遑論時間表和路線圖。不久前澤連斯基對外宣布，烏克蘭已被接納為北約成員國，豈料言猶在耳，即被拜登打臉，強調烏克蘭能否加入北約，取決於他們是否符合反貪等標準。

近年來，烏克蘭對以美國為首的西方國家奉行一邊倒政策，不僅將加入歐盟和北約寫入憲法，該國副總理最近甚至主動對美軍招手，表示烏克蘭已通過相關法律，允許外國軍隊在境內駐軍。問題是，華府把烏克蘭當作遏制俄羅斯的工具，就是因為不打算與俄國直接對抗，這就解釋了為甚麼從特朗普到拜登，華府一直不肯直接介入烏克蘭事務，對於基輔一再要求美國加入解決頓巴斯問題的「諾曼第模式」，後者一直沒有正面回應。

眾所周知，烏克蘭問題是俄羅斯的戰略紅線。俄羅斯總統普京被問到相關問題時就曾指出，如果烏克蘭加入北約，其導彈只需7至10分鐘就能發射到俄羅斯中部。事實上，一旦烏克蘭加入北約，美國就必須承擔「共同防禦」的責任，屆時烏國可能倒過來挑釁俄羅斯，令華府陷於被動。美國在烏克蘭加入北約問題上的「拖字訣」，與美軍在是否「協防台灣」問題上的「戰略模糊」，如出一轍，無非是維持「鬥而不破」的局面，盡量消耗俄、中兩大對手，同時保證自己不會被綁上戰車，關鍵時刻可以像在阿富汗那樣「一溜了之」。

除了在加入北約問題沒有得到美國的保證，在北溪2號天然氣管道問題上，烏、美兩國僅在聯合聲明中重申反對工程，而非實施制裁。可以說，澤連斯基這次華盛頓之行，除了美國的「口惠」外，所得不多。