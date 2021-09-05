美國在敗退阿富汗之後，證明是不能戰，總統拜登也表示不願戰。因此，若北京對台灣實行武力統一，美國也只會袖手旁觀，至多是安排讓蔡英文等人投奔美國，其餘的都會被棄。喀布爾撤僑撤軍已暴露了美國的底線。面對如此前景，台獨在台灣還有前途嗎？

喀布爾事件之後，台灣應該沒法在美國支持下獨立，北京也不會被美國壓迫而垮台，甚至美國的壓迫相信便會減少。北京正可趁機整頓國內，以及向外伸展。於是最關鍵的因素是北京是否會趁機統一台灣，以免夜長夢多？無論民進黨怎樣宣傳解釋，敗局已定。只要北京決意統一，不管是武統或文統，台灣是沒法逃避的。台獨起兵抗戰，不過是笑話，也大多是抵抗一下，讓蔡英文等有時間由美國救走，以及帶走掠奪來的民脂民膏。

民進黨上下都明白此形勢，哪會真的抗共呢？反而借現有政權能力，盡量斂財，一如陳水扁。事實上，民進黨政權已是貪污舞弊，任人唯親。喀布爾示警，貪污舞弊之心會更迫切，投靠出逃美國之心也更緊迫。民進黨與台獨便無心戀戰，選戰也不過虛晃一招，為的是借公權力來圖謀貪污。

從根本上看，美國在阿富汗敗走，正扭轉了美國對北京的進攻，轉攻為守，在台灣便失去長期經營之心。民進黨等附庸美國者，失去美國的支持，又怎會在台灣作長遠打算，台獨建國之念便成泡影。

如此形勢底下，民進黨今後選戰必然不利，便要看國民黨和統派的能量如何，能否借民進黨等怯戰而一舉奪取台北與地方政權。國民黨等是否有這樣的意圖、決心與能力？抑或是在北京強勢之下，反倒跟隨民進黨等積極謀取棄台逃美的出路？國民黨若不爭氣，台灣政局將會是混亂一片，方便貪官污吏上下其手，台灣的民眾會怎樣反應呢？親美者，不管是民進黨或國民黨籍，會否如阿富汗一樣瘋狂逃美？普羅大眾卻也多會如阿富汗民眾，相反地安心面對新政權。

台灣形勢急變，在於美國霸權衰落，北京似反應不及。現時的「一國兩制」方案，還是國共合作模式，適應不了國民黨的沒落與蛻變，也適應不了台灣現時面對的內外形勢。若還是不作改進，堅持過時的統戰政策，即使台灣統一，也可能重複香港回歸20多年的失誤。理論先於政策，兩岸統一會否有新理論呢？