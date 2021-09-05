國家領導人最近又特別強調共產黨人要「敢於鬥爭」的問題。要和甚麼「敢於鬥爭」呢？一是外部敵人，和他們打壓中國、遏制中國發展、發動「顏色革命」、顛覆政權、企圖製造分裂中國、侵害國家安全的圖謀和行徑進行堅決的鬥爭。

二是內部敵人，包括和勾結、遵從外部力量的內應勢力鬥爭，包括和他們在政治、經濟、社會、思想、文化、意識形態領域皆有不可小覷的影響一鬥。中共作為執政黨，「內部的敵人」還有腐敗、官僚主義、不正之風、宗派主義、政治上的自我迷失、可能會犯下「改旗易幟」的錯誤等等。對此，中共在這些方面的政治鬥爭、思想鬥爭一刻也不能放鬆。

聯繫到香港問題，「敢於鬥爭」同樣存在，而且尖銳、複雜、激烈，這些鬥爭還有其特殊性。香港回歸後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，國際上的「外部敵人」可以和香港社會的「內部敵人」公然合流，把香港弄成「反共基地」、「反中橋頭堡」，對「一國兩制」顏色革命，從而危害國家安全和發展利益。

根據「一國兩制」，香港的管治由「港人治港」實施，由「高度自治」體現，這是相當考功夫的。首先，對「外國勢力」幾乎是洞門大開。回歸前，香港由英夷管治150多年，是英美西方的天下。其次，「港人治港」中愛國者極少，港英餘孽、無間道、支持反對派的人極多，中央可以掌控的空間不大。中央若以這樣的「港人治港」和「外部敵人」展開鬥爭，一直是隔山打牛。不僅如此，香港的「內部敵人」還會利用一切機會策應「外力」反制中央，破壞中央對港工作方針，打擊香港本已微弱的「愛國愛港力量」，為反中亂港張目，提供保護傘。

這樣的狀況在兩年前的反修例暴亂中，導致了香江府衙在內外敵人夾擊下跪低投降，香港差點變天！