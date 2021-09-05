江山易改，本性難移，有些人搗亂成性，走到哪裏都是禍害，即使在監獄裏面也要鬧事。懲教署日前接獲情報，指羅湖懲教所有個別還押人士企圖拉幫結派，建立勢力，有所圖謀。署方於是出動「黑豹部隊」對付，結果搜出不少違禁品，18名涉事在囚人士被隔離調查，當中包括正被還押的攬炒派前區議員袁嘉蔚。

囚犯集體鬧事不是甚麼新聞，影視作品經常可以見到，但發生在女子監獄裏面，而且參與人數眾多，過去聞所未聞。由此可見，有些人病毒上腦死性不改，在外面攬炒，在監獄也要攬炒。對付這種人的最佳辦法，也許就是讓他們把牢底坐穿，以免放出來禍害社會。

甚麼叫監獄？全世界的監獄大同小異，都是用來關押罪犯的，主要功能就是懲罰，即限制罪犯的人身自由和物質生活使其感到痛苦；監獄亦有改造功能，使罪犯的思想發生轉變，懂得遵守法紀。香港的監獄當然也不例外，一向相安無事。奇怪的是，近年反對派忽然關心起監獄狀況，那位曾因佔中案而入獄數月的邵家臻更是投訴多多，甚麼膳食太差、囚室擠迫、環境悶熱等等，因此成立組織並發動聯署，要求改善裏面的生活待遇和設施，包括容許家屬為囚犯買退熱貼及便攜電風扇、太陽油及太陽眼鏡；提供凍水飲用及增加沖涼次數；增加牢房隔熱及抽風設備。這豈止是無理取鬧，簡直是癡人說夢，他們拿酒店的標準衡量監獄，將坐監當度假，不是很可笑嗎？

說穿了，反對派聲稱為囚犯爭取權益，其實是為自己爭取權益。這班人大多有案在身，遲早都要進去洗廁所，箇中滋味確實不好受。但他們必須知道，既然要違法，就必須接受懲罰，監獄絕對不是他們撒野和搗亂的地方。