壹傳媒自漢奸黎涉違國安法、其股份及資產遭凍結後一直停牌，至今已逾兩個半月，旗下的毒果報及動新聞均告執笠，上市公司地位猶如爛殼，加上去年8月漢奸黎被警方國安處調查後，壹傳媒股價大起大落惹起造市疑雲，外界早就質疑當局遲遲不主動將其停牌或除牌，原因耐人尋味。聯交所前日終有發落，向壹傳媒列出5大復牌指引，包括必須證明公司業務及事務於遵守適用的法律下進行、證明公司有足夠業務或資產維持上市等才能復牌，否則明年12月16日期限屆滿，便會就取消其上市地位作出行動。

《上市規則》規定，主板和創業板上市公司連續停牌18和12個月後，聯交所可將其除牌，但在特殊情況下，也可即時除牌。壹傳媒的最大股東兼老闆漢奸黎涉違國安法，旗下毒果報及多名高層一樣被查及被捕，員工被拖欠薪金，股票淪為廢紙，根本沒有一項能滿足復牌條件；何況聯交所曾要求壹傳媒提供營運及資產詳細評估，以保證其持續上市地位，但一直沒有獲得答覆，顯然已有足夠理據將其即時除牌。

有關注團體擔心，壹傳媒可能會出現資產轉移，令股民損失更大。資料顯示，自壹傳媒停牌後，已有最少350萬股由中央結算轉為實物持股，涉及的新登記股東至少逾30人。證券業人士不排除有投資者將股份轉成實物登記，或是方便日後場外交易。至於壹傳媒董事會主席葉一堅則繼續「潛水」，擺明身有屎逃避警方調查。如此一間爛殼公司，當局不即時將之除牌，任由其股票變成「牆紙」，還美其名曰按機制去做，實在不能不令人懷疑另有內情。尤其是另一監管機構證監會至今不聞不問，被質疑「裝睡」。其實裝睡是假，不捨得將壹傳媒了斷恐怕才是真。