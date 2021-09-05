吸煙危害健康，含有傷害身體、令人上癮的尼古丁，社會及吸煙者均已付出沉重代價。儘管政府與各界過去以多管齊下的方式加強控煙，15歲及以上人士的吸煙率已由上世紀80年代超過20%，大幅降低至現時10%，但不少跨國煙商仍想偷天換日，開拓電子煙、加熱煙市場，延續禍害。

從電子煙及加熱煙產品包裝的形象，到包羅萬有的口味，年輕人明顯是被針對的推銷對象。美國2018年公布一項調查，發現當地有逾360萬名青少年曾吸食電子煙，美國食品及藥物管理局曾將此問題形容為「流行病」。近年，日本年輕人吸食加熱煙亦有上升趨勢。

若本港放任有關產品於市面銷售，恐怕本港情況只會與美國、日本相近，政府一直向兒童灌輸「吸煙危害健康」概念的努力亦將付諸流水。筆者認識不少女士受宣傳影響，加上吸食後無煙味，亦開始吸食加熱煙。

據報，香港吸煙與健康委員會曾委託浸會大學測試市面上13種電子煙，除發現微量尼古丁外，亦含有甘油、甲醛、多環芳香烴（PAHs）等有害物質，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物。而加熱煙所產生的熱力（約350度）能熔化煙支內的聚合物濾紙，更有機會釋出連傳統煙都不常見的甲醛氰醇，在體內會分解成甲醛和山埃，嚴重影響身體健康。

有意見認為，上述煙類產品是傳統煙的替代品，有助市民戒煙。但愈來愈多證據顯示，電子煙和加熱煙有可能引致門戶效應，即養成吸用另類煙的習慣後，最終可能轉為吸用捲煙。在美國、英國、荷蘭、加拿大和德國進行的研究已提出電子煙門戶效應的證據。事實上，如市民想戒煙，市面早已有不少正規方法，「替代戒煙」只不過是漂亮的騙局。

立法會將再次召開會議討論《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，筆者所屬政黨支持全禁電子煙和加熱煙。食物及衞生局的態度一直模棱兩可，更一度「放風」疑似轉軚不禁加熱煙，政府對於公眾衞生政策怎可如此搖擺不定？保障公眾健康應該是政府的首要考慮，筆者期望當局堅定立場，對新的吸煙產品所帶來的害處防患於未然。