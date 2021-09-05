美國國務卿布林肯日前表示，美國須反思20年來介入阿富汗事務的教訓，檢視對阿富汗所做過的一切。比起總統拜登，這可算是人話，可惜極可能只是隨口說說。

眾所周知，拜登上月談及撤軍阿富汗，他指「美國沒有失敗」、「美國在阿富汗的任務，從來不是國家建設」。然而2001年美軍出兵阿富汗，當時仍是參議員的他卻表示希望美國能為阿富汗提供基礎，進行重建工作，使該國出現相對穩定的政府。拜登是健忘症太嚴重，還是慣了信口開河？

布林肯說美國要吸取教訓，其實美國外交政策專家米高曼德爾巴早有專書細數：「美國的失敗涉及兩項工作，其一是『建設國家』，也就是在不同背景的族群培養國家共同體的意識。另一個是『建設國家機制』：創造可運作的政治體制。」諷刺的是，「兩者都不是美國力所能及的事」。《紐約時報》上月有社論形容美國以為能夠為世界塑造人權、價值，然而這一切不過是場夢。

姑且又以美國所謂的「反恐」思路去分析，美國駐軍阿富汗20年，阿國境內恐怖組織數量竟由個位數增至20多個，而在ISIS-K發動喀布爾機場恐襲之前，美國究竟掌握了多少情報資訊，才會導致十數美軍人員在事件中喪命？

美國前國家安全顧問布熱津斯基曾在著作中忠告，「美國成為妒忌、怨恨、痛恨的對象。美國的宿敵，要是不願與美國直接衝突，也可激發教唆反美行動」。有指ISIS-K在未來18至36個月內，會對美國本土直接構成威脅，拜登卻仍癡迷於「現在應該應對中國、俄羅斯」，美國根本讀不懂布氏「美國本土異常危險，愈來愈受到許多實力不強組織的威脅」中的「不強」是何所指，更遑論吸取教訓。