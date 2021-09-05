民主社會號稱選賢與能，其實當選者大多無能，且看英國的約翰遜、日本的菅義偉、美國的特朗普和拜登，各人任內所為，便知道筆者所言非虛。中華人民共和國立國之後，從來不屑於搞西式民主，北京不搞，在香港也不來這一套。香江掄才，中央自有標準，禮賓府主子之位誰屬，此人先要過得阿爺心目中的一把尺。

特區行政長官快將換屆，不少人躊躇滿志，自以為是人中龍鳳。其實，要知道閣下有無機會，先得明白阿爺選人，所訂立的是何準則。

參考過去經驗，能夠給阿爺相中的特首人選，大多是四平八穩，骨子裏有否真才實學，咱不說，最起碼站出來大大方方，說話質木無文也不打緊，反倒過於逞能者，大多不為聖心所喜。明乎此，閣下大可攬鏡自照，但見鏡中面貌頹唐者，可以休矣；眼神閃爍者，可以休矣；一望而知牙尖嘴利者，亦可休矣；自以為神威凜凜，讓人不敢仰視的，就更不足道。莫說是特首，就連歷任國家領導人，每一個看上去，都像是好好先生，所謂過剛者則折，中國人素來深明此道。

今日的中國雖奉行社會主義，但同樣重視儒家傳統，講求信賞必罰，念舊念恩，在疾風之中會珍惜勁草，在板蕩之中能信靠誠臣。香港在2019年經歷了反修例暴動，及後又遭受美國制裁，這是數十年來罕逢的大變局。際此危急存亡之秋，特區官員之中，誰最意志堅定，誰最敢於鬥爭，甚至誰在外國的制裁中損失最大，凡此種種，都是阿爺論功行賞，以至論其損失，予以補償的重要依據。

說句笑話，如果閣下就連進入美國制裁名單的資格也沒有，阿爺對你不必補償，那麼你就別浪費時間，妄想成為下任特首了。