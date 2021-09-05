今日馬季開鑼，係全港馬迷嘅大日子！老朽係資深馬迷，由小學六年級開始全情投入呢項體育盛事，至今已大半個世紀！呢，作為《東方日報》馬經版嘅忠實粉絲，冇理由未聽過「有東方，冇窮人」呢句深入人心嘅口號！

老朽少買三T，是以本報馬經一季中10多次巨型彩池都冇我份，不過每次吼準兩至三匹專家推介之心水馬，W、P二串三小注玩吓，完全符合「小賭怡情」原則，搵餐茶錢冇問題！總之記住「大賭亂性」，量力而「下注」，咁就長玩長有啦！

咪話老朽唔提醒，每次跑馬日，即係通常周三、周日，本報特別搶手，平日都好賣，跑馬嗰日好快就賣晒，係我馬迷，賽馬日記得早啲起身飲茶買東方，一邊歎茶一邊刨東方馬經，再睇吓新聞及精到扼要嘅評論，咁一日就過得好充實啦！馬季開鑼後兩個星期內，希望東方多啲留意吓報攤及便利連鎖店，睇吓馬迷會否因買唔到東方而鼓譟，並調節逢賽馬日要多印若干萬份以饗馬迷也。

講開賽馬，馬會喺防疫下做得好過庸官倍倍聲！不是嗎？疫情下舞不能照跳，而馬可以照跑，2020/21年馬季總共舉行88個賽馬日，較上季多咗一日，期內入場人次暴跌七成，總投注額卻按年增12.1%，達到1,363億元，創出歷來新高，馬會完美示範乜嘢叫「旺財未必要旺丁」。

仲有值得一讚嘅，就係去年3月疫情高峰期，馬會高層果斷採取極辣招，一於閉門作賽，馬迷被拒，甚至馬主都無緣「拉頭馬」影威水相；即使疫情稍緩，每個賽馬日僅設小量名額，且入場人士需於前一日喺網上提交電子健康申報表，防疫做到真正滴水不漏！呢，有「邊爐群組」、「跳舞群組」、「乒乓波群組」，卻未嘗聞有「賭馬群組」，就知馬會係醒啊！