美國結束入侵阿富汗20年的戰爭，日前完成撤軍，阿富汗人民走上街頭慶祝獨立。可是，數以萬計百姓人命沒有了，數以百萬計的人家破人亡、流離失所，這就是打着民主自由招牌的美國帶給阿富汗人民的戰爭災難。美國霸權主義的行徑再一次用血腥事實告訴人們：「戰爭是流血的政治，政治是不流血的戰爭。」港人不要幻想繁榮安定會是自然而然的。

香港好在背靠祖國，有中央政府做靠山，否則今日的阿富汗，也許是昨日的香港。這一結論的觀察，絕對沒有半點誇張。反思回歸以來，美國扶植代理人在港打了20多年政治戰，以黎智英、李柱銘、何俊仁、陳方安生等現代版漢奸為首的反中亂港集團及其狐群狗黨，不是把香港搞得雞毛鴨血嗎？差點還實現「35+」攬炒成功，控制立法會，染指行政長官選舉，搶奪香港特區政府的管治權。2019年香港爆發了持續年多的世紀暴亂，遍地烽火，黑暴瘋狂巷戰，狂擲汽油彈、鏹水彈、石頭磚塊，導致600多名警察被襲受傷，不是已達戰火的邊緣了嗎？區議會不是淪陷了嗎？

香港不流血的戰爭多的是。23條國家安全立法功敗垂成，反中亂港勢力煽動幾十萬人上街，田北俊臨陣倒戈，否則黑金政治便不會在港如入無人之境。國民教育功敗垂成，反中亂港勢力全力支持黃之鋒、羅冠聰、周永康等新生代漢奸的反對運動，惡果終呈現於2019年爆發的反政府暴亂，逾萬人被捕，當中有4,000多名學生，香港損失了兩代青年。戴耀廷、陳健民、朱耀明發起的非法「佔中」，梁天琦的「魚蛋革命」式旺角暴亂，不都是顛覆性質嗎？不都是「不流血的戰爭」嗎？

沒有祖國，香港早已血流成河！好在有《港區國安法》，香港才絕處逢生，不至墮落成阿富汗那樣。