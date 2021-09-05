中國的整體目標是到2035年實現社會主義現代化，當中的關鍵是人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉居民生活水平差距縮小。人民生活更美好，全體人民「共享富裕」是重要的目標。近月中央新政不斷出台，如能看透這幾個新政策，認識「共享富裕」，就不難明白當中的大格局。

7月24日，國務院頒發通知《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，禁止培訓機構為6到15歲的孩子提供學科補習，同時禁止外資控股或參股學科類的培訓機構。國家新聞出版署則在8月30日下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、六、日和法定節假日的晚上8至9時向未成年人提供一小時遊戲服務。「雙減」是為了防止資本壟斷優質教育資源，保持教育制度的公平性；規範網遊，是為了防止青少年沉迷網絡遊戲，荒廢學業和影響正常健康發展。

從另一角度看，補習和網遊都是資本介入很深的大生意，而且帶有階級性，有經濟能力的家庭可以用補習和其他校外培訓把孩子「塞滿」，但在攀比風氣下，令一般家庭負擔加重，對中低收入家庭更為不利；網絡遊戲進入門檻低，令很多年輕人沉迷，消減奮鬥學習知識的時間和心智，對於長時間工作維生而難以投入時間管教的基層家庭更為不利。如不改變這樣的環境，長此下去，不同階層的教育水平將進一步拉大距離，教育作為向上流動的機會也被堵塞了，寒門基層將無翻身之日，所以中央必須出手整頓，同時加強普及教育、文化和體育的資源，確保青少年都有同樣合理的成長環境。

對於基層勞工，中央多個部門在7月16日聯合發表了《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》，提出了對數字平台的規管要求，明確指出需健全最低工資和完善基本養老保險、醫療保險及強化職業傷害的保障。這些數字平台經濟都出現嚴重的資本壟斷，他們濫用市場優勢，用各種手段規避法律責任，對勞動者和產品服務供應商進行雙重剝削，以尋求資本利益的最大化。

年輕人不要「996」，也不必選擇「躺平」，共同富裕是保持一個社會可持續發展動力的必然方向。中國自古以來就有公平發展的理念，孔子提出「不患寡而患不均」理念，新中國以社會主義理念立國，也必須實現共同富裕這個政治承諾。如何防止資本無序擴張，影響國計民生，將資本引導向有利於社會的發展，支持社會創新，保持社會向上流動渠道的暢通，優化二次分配（稅收）和三次分配（慈善公益），實現先富帶動後富，這將是「十四五」規劃的主旋律。而對於實施一國兩制的香港，縱然社會政策實施方式不一樣，但目標必須一致。