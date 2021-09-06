世界視線：一場大雨淹紐約　美國何敢譏中國

熱帶風暴艾達為美國帶來連場天災，這個預測吹襲美國南部的風暴登岸時轉移至東北部，令多州風雨大作，紐約州被豪雨洗刷，一宵便成了泡在水中央的美國大城，地鐵水簾洞、隧道游泳池，汪洋中到處可見巴士、校車及私家車被水包圍。這場水災奪走了數十條人命，亦讓世人看到即使是自詡國力最強的美國，在天災面前一樣無可奈何。

美國這場水災，對西方以至中國人來說，都有不少警示作用，也摑醒了那些盲目捧美派，讓那些只懂吹噓美國這樣好、那樣好的人看個清楚，美國雖然被譽為先進國家，其國力、城市建設均眾口稱讚，但最繁華的大城還是抵不過一場暴雨。

中國河南鄭州7月曾遇大豪雨，整個城市泡在雨水中，當時西方媒體沒少諷刺中國城市建設太差，一場大雨便現了形，甚至指摘中國的大城建設不乏豆腐渣，也有人批評氣象預報水平不佳。

那麼，美國今次水浸又如何呢？艾達還在海中央時，美國氣象部門已嚴密追蹤，上月尾便急急疏散南部州份的居民，可是，後勁十足的艾達卻吹向美國東北部，為紐約州、新澤西州、賓夕凡尼亞州、馬里蘭州、維珍尼亞州及康涅狄格州帶來大風大雨，造成廣泛而嚴重的水災和破壞。

澤國中的新澤西州及紐約州居民最憤怒的是，預報失準了嗎？州政府不懂應變嗎？事實是，紐約州州長向全州發出緊急狀態通知時，只能急匆匆用推特發文；紐約市市長宣布紐約市進入緊急狀態時，全市已被滔滔洪水侵襲。

一切來得又急又快，唯一慶幸的是，大水來襲時紐約已是晚上，大部分居民已歸家，人命損失才較少，但泡在水中央的汽車，一點不比7月遭遇千年大雨的中國河南鄭州少。

近期焦頭爛額的美國總統拜登忙壞了。阿富汗亂局還沒平息，日前又急忙到路易斯安那州視察新奧爾良災情，之後又要到新澤西州和紐約州視察，安撫當地居民。紐約這個時候受災，也是天不佑拜登。9‧11將至，每年的這個時候，紐約都是世人目光聚焦的地方，偏偏今年的紐約卻成了澤國，麻煩大了。