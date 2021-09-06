功夫茶：城市論壇終收檔　港台不如全摺埋

俗語話，玻璃棺材，睇通晒。呢，被稱為「傷港電台」嘅香港電台，每年耗逾10億元公帑卻問題多多，節目唔係被抽就係要腰斬，尋日政府消息人士終證實《城市論壇》停播，本月不會按慣例喺暑假過後，播出新一季節目。

《城市論壇》可以話係港台製作嘅長壽節目，節目自1980年開始啟播，逢星期日風雨不改喺戶外直播，期間吸引大量市民以較激烈方式表達意見，尤其一些上咗年紀，被戲稱為「維園阿伯」嘅，佢哋通常聲大夾冇準。有議員狠批《城市論壇》內容偏頗，質素極低，又促港台唔應該再畀反中亂港嘅主持人和嘉賓喺節目上發噏風當「偉論」！

議員更直斥節目主持人往往帶有主觀立場，而嘉賓更出現意見一面倒嘅情況，導致部分立場不同嘅嘉賓被圍攻。此外，更有不少市民以侮辱字眼和粗言穢語辱罵嘉賓，形容係吵架場地而唔係「論壇」，政府根本係浪費公帑喺一啲低收視、具爭議性嘅節目！依家佢「走進歷史」，應該請小鳳姐出場，熱烈地彈琴熱烈地唱賀一賀佢啦！

《城市論壇》其後因應疫情，由去年2月開始，節目移師室內錄影廠，不設現場觀眾，嗱，最後一集喺今年7月18日播出，該集嘉賓為環境保護署助理署長、環境運動委員會主席、綠惜地球創辦人等，主題圍繞餐廳走塑、自攜餐具。阿哥，呢啲議題講來講去三幅被，最多噏吓廢膠塑料每日棄置逾2,000噸，市民回收意識不足，而政府提供嘅塑膠回收配套又唔夠方便之類，呢啲論題擦唔出火花只亮出一個「悶」字！講真，如果論壇「復活」，睇怕都係論吓「垃圾徵費之我見」囉！

《城市論壇》都曾出現唔少爭議，好似2012年9月一輯討論國教風波時，主持為拒絕出席嘅人士擺下兩張「空櫈」，搞到時任廣播處長好冇癮，批評有關港台人員做法輕率，嚴重損害港台公信力。

香港電台已經係壞咗嘅電台，千瘡百孔，政府喺年初發表逾百頁報告，已羅列傷港電台至少7宗罪，依家李百全廣播處長上任大半年以來，但見佢很努力咁抽起有問題嘅節目，抽得不亦樂乎！節目主持不停調動或解僱，高層又一個個咁跳船，阿哥，如果話港台喺管理上冇問題，功夫茶都唔知乜嘢先係管理上有問題？

強扭的瓜不甜。都真係講多無謂，食多會滯。傷港電台咁多年被黃絲、 港獨分子騎劫，已病入膏肓，醫番都嘥藥費。功夫茶認為，唔單止要摺咗個論壇，更加要斬草除根，成個傷港電台「執咗佢」最乾手淨腳，何必年花10億元公帑來添煩增亂，用嚟派消費券好過！