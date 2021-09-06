正論：空談長遠發展　土地淪垃圾山

特區政府早前聲稱覓得330公頃土地可以興建31.6萬個公營房屋單位，滿足未來10年需求。運輸及房屋局局長陳帆稱一直以最大決心，持之以恒覓地建屋。本報今日頭版報道，狠狠揭穿官員只是空談覓地，大量棕地淪為違規垃圾工場，廢料堆積如山。

棕地違規工場猖獗，環保團體發現本港至少35幅棕地被濫用，總覆蓋面積約20公頃，即是約半個西九文化區，當中有8個工場形成大型「垃圾山」，高達8米。當中27個工場涉違規處置有毒電子廢物，亦有17個工場違法儲存或拆解四電一腦。這些工場亦有處理輸入香港傾倒的洋垃圾，估計至少值7.5億元，每一公頃棕地可以月收約50萬元租金，這可是悶聲發大財，一般市民未必察覺垃圾堆中「藏寶」，政府卻是視而不見，變相縱容。

不少垃圾工場涉及霸佔官地及入侵綠化地帶，主要分布是在北區及元朗，厦村雞伯嶺路工場大型機械運作，釋出泥黃色氣體及粉塵，土地樣本重金屬超標，相關地段的植被，4年間大幅消失，取而代之的是「垃圾山」，而且增長迅速，一個月堆積高度擴大近一倍，相信因為「長做長有」。今年首半年鋁廢料進口量超過30萬噸，是10年來最高，與出口相差近9萬噸，香港變成洋垃圾輸入場，最終目的地竟然是珍貴無比的土地。

無論事態如何嚴重，部門回應卻又是慣性地愛理不理，而且明顯地「官字兩個口」，互相以不同理由為自己漠視亂象而開脫，地政總署竟指厦村雞伯嶺路涉事私人地段屬舊批農地，並無用途限制，然而其他土地如官地被霸佔，為何隻字不提，遲遲不執法？規劃署稱正跟進懷疑違規發展進行調查，後知後覺，究竟要查多久，會否向市民交代，有何罰則？環保署回覆只收到30多宗投訴，卻未交代有否執法行動，相信又是無牙老虎，對於地霸破壞環境，有實際行動嗎？

官僚最愛空談，無論是環保以至房屋土地政策，都是大量空頭支票，運房局去年底公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，稱未來10年的總房屋供應目標為43萬個單位，並已覓得足夠土地興建31.6萬個公營單位，《長策》首次達標，不過陳帆表明，在首個5年期僅約三分之一單位得以落成，之後5年期「追數」，即是實際上未能紓解公屋荒，基層仍然要等上樓。

信政府不如信東方，本報去年出動人力物力，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，向政府獻上建屋藍圖，證明香港大量土地可供發展，只是政府未加以善用。團體估計政府算漏了1,965公頃可發展用地，當中未有發展計劃的棕地佔約六成多，另外亦有290公頃為閒置官地，任由不法商人佔用土地資源牟利。視民望如浮雲，讓土地變廢土，談甚麼長遠房屋發展，到頭來恐怕又是一場空！