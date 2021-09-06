神州縱橫：醫療體系濫收費　人命不如藥物貴

「醫者父母心」這句中國傳統說話，究竟今時今日在新中國還有多少可信度？人心不古，連醫者也不能例外。

陝西省西安交通大學第一附屬醫院（交大一附院）近日一名男病人患淋巴瘤入院治療，出院時帳單竟顯示多項婦科檢查費用，2.9萬元（人民幣‧下同）總收費竟包括8,000元「陰道灌洗上藥」及「宮頸內口探查術」等項目。醫院承認，誤將一名女患者的收費項目加到事主的帳單上。錢還是其次，事主憂慮有否給錯藥出現後遺症。天下烏鴉一樣黑，醫德淪落與醫療事故在各個地方都特別受到關注，隨時自己成為受害人也不知，適度的警覺是必須有的。

交大一附院的同系醫院早前亦成為新聞焦點，交大二附院一名一歲女嬰住院3日，收費55萬元，天價醫療費問題又成為全國熱論議題，民間批評醫院收費缺乏監管。醫院澄清，原來女嬰患有罕見脊髓性肌肉萎縮症，會導致多器官功能受損，治療需用的西藥諾西那生鈉，在內地每針70萬元，用藥有經過家長同意。就算不存在濫收藥費，這又帶起另一課題，一般市民如何負擔這天價藥費？

數年前一部小成本電影揭示藥價高昂、醫療體系貪腐的問題，得到大眾共鳴，票房大賣數十億元，故事部分改編自真人真事，合法的正廠藥費讓病人傾家蕩產，不服藥卻又活不來，小商人發現印度仿製血癌藥，是中國合法藥品一成價格，飛去印度買來供貨給癌症病人，竟成為病友的英雄。戲中對白「我們不想別的，我們就想活命」、「命就是錢」、「只有一種病無法醫：窮病」成為流行金句。

現實世界的主人翁是血癌患者，團購非法藥品的罪行最終獲得撤銷起訴。買冒牌藥當然不值得鼓勵，藥廠研發藥物也要賺錢，問題是利潤監管以及藥物資助。同樣藥物在台灣是屬於健保給付藥品清單內，可以資助大部分藥費，沒錢不用等死，如像摑了對岸醫療制度一道耳光。內地醫療制度貪腐叢生，有錢才有醫生，先繳錢才救命，窮人可以死不能病。中國大陸的醫保覆蓋水平無法追及台灣的全民健保，因為是各省市統籌，不同地區出現很大差異，窮鎮遠不如大城市，但同樣都是「保小病不保大病」，像血癌藥費基本上難獲保障。

除了天價藥費，不要忘記還有假藥充斥問題，甚至疫苗都有假貨，可知問題的嚴重性。前國家食品藥品監督管理局局長鄭筱萸，因濫批假藥及收賄，判處死刑，連藥界大主管也是如此腐敗，可見醫療藥物架構壞到骨子裏。內地醫生月薪比起香港公院醫生遠遠不及，要賺大錢便要靠病人紅包、藥廠的回扣及私人手術費用，藥廠成為醫生的衣食父母，也許這是中國特色的「醫者父母心」吧！