參加了一個研討會，題目是一帶一路，內容卻只是大灣區，涉及一帶一路的主要是東南亞，其餘都置之不理。這樣的題目，在過往是珠三角加東南亞，香港就此研討了幾十年，與一帶一路倡議無關。或許是中央政府提一帶一路，香港便要跟隨，可是香港熟悉的主要在內地是珠三角，在外是東南亞，將兩者連接起來也是一個很好的區域發展戰略，但與一帶一路的戰略關連卻很少。

香港慣常的態度，無論是政府與商界，對任何戰略，都是直接地問這對香港有何好處。他們所謂好處只是指短期的好處。香港不需努力，不需變革，便可唾手得之。若需要一番努力才可得利，會說太過遙遠，便要放棄。這樣的急功近利、短視懶惰心態，本來就與香港在上世紀50年代工業化初期的做法互相矛盾，那時香港的商人是全球跑來開拓市場。即使內地開放，香港進入投資，也要克服眾多的困難，沒有知難而退才有成功的機會。

可是今天，或許香港富裕了，不再刻苦努力開拓新的境域，便只急功近利，畏難而放棄，美其名為與香港距離太遠，可當年香港創業時是無遠弗屆。今天的一帶一路國家，除東南亞外，那是離香港太遠而無能為力？

香港現時的心態是守株待兔，不願作為。香港重視東南亞是對的，但東南亞已不是過往的東南亞。泰國發展成日資重鎮，越南接珠三角的加工貿易，印尼憑龐大人口，發展潛力非常。即使老撾，在中老鐵路開通之後，連接泰國、柬埔寨、越南，由內陸變成四通八達。香港的投資還是勞動密集，更多偏向地產，一是與當地發展方向不符，二是怎樣可以連接廣州、深圳的產業升級？

香港對待一帶一路的發展機會，只是因循守舊地把珠三角（大灣區）與東南亞的舊思維再翻出來。傳統港商的作為有限，且在走下坡路。即使深圳、廣州等要進軍東南亞，他們需要香港作為中介嗎？珠三角偏向美國，不如雲南與重慶、成都之借鐵路等的多式聯運，把中歐、中亞班列連接上去，擴大貿易互補。香港在東南亞可以有巨大機會，但不可能是按老一套。東南亞正在變革中，香港不變，怎樣借此得利呢？中共要求香港參與一帶一路的發展，香港卻以大灣區、東南亞的老舊套路應對，豈不是自欺欺人，把香港求變的契機丟失？