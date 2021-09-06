《港區國安法》推出，黑暴被平息，打擊反中亂港勢力除惡務盡；行政、立法、司法的改革要分輕重緩急推進；香港要撥亂反正解決長期困擾的經濟、民生、社會發展方面的諸多結構性、深層次老大難問題，要納入國家治理體系，融入國家發展大局，未來5、6年是一個關鍵時期；下一屆特首由誰出任、下一屆管治班子由甚麼樣的人組成，是關鍵的關鍵。

對此，中央提出五項要求：一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針；二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，要擔當作為；三是善於為民眾辦實事；四是善於團結方方面面的力量，有感召力；五是善於履職盡責，有責任心。對這五大要求，朝廷都冠之以「愛國者」的政治設定，這就是「德才兼備」。

對此，現實中人們最容易拿兩位政治人物作比較，看看誰符合上述要求，一位是現任特首林鄭月娥，一位是前特首。然而，比來比去，兩位都不能符合五項條件，各有「缺口」。

林鄭月娥在「德」的方面，也就是政治方面，不要說今後要「善於在治港實踐中全面準確貫徹『一國兩制』方針」了，就是在她的一貫的管治工作中，特別是在反修例暴亂中表現出的綏靖立場，已經使她在政治上是不合格的，在「德」方面是難言可靠。林鄭月娥對「一國兩制」方針的理解不要說「全面準確」了，連最基本的原則都沒有搞清楚，她很容易被反對派、被「西方輿論和價值觀」牽着鼻子走。

毛太祖說過，政治是統帥，是靈魂，是一切工作的生命線。毛太祖還說過，思想上、政治上的路線正確與否是決定一切的。林鄭月娥在政治上顯然是有偏差的、不過硬的。

至於前特首，在政治上雖然比林鄭可信可靠，但他的「缺口」是未能「善於團結方方面面」，他的「人緣」欠佳。