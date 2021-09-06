最近內地刮起一場來勢迅猛的監管風暴，從經濟和金融領域，到文化和教育領域，無不面臨重大變革，有人稱之為「一場深刻的革命」，有人甚至形容為「第二次文革」。其實，這場監管風暴的性質與文革完全不同，文革帶來的只有破壞，而監管風暴則是為了清除亂象，將各領域導入正軌，以利長遠健康發展。所以，即使重大變革難免會帶來陣痛，也難免會損害部分人的利益，但從國家民族整體利益出發，一切都是必須的、值得的。

尤其針對娛樂圈的整頓，更是刻不容緩。這些年內地娛樂圈看似一派繁榮火熱，實則藏污納垢烏煙瘴氣。天價片酬、瞞稅逃稅、弄虛作假、炒作緋聞、盲目追星、飯圈亂象、畸形審美、潛規則、性醜聞以及崇洋精日等等，嚴重扭曲社會價值觀，對青少年身心戕害之深，再怎麼形容都不過分。國家廣電總局要求抵制泛娛樂化，杜絕「娘炮」等畸形審美，可謂切中問題要害。

「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」宋太祖寵妃花蕊夫人的詩句，正是當今內地娛樂圈和社會風氣的寫照。有些所謂的小鮮肉塗脂抹粉，煙視媚行，毫無男兒氣概，卻被眾多青少年視為偶像，受到盲目追捧，長此以往，整個社會必將一步步走向娘化和腐化，再也沒有人尊重和崇拜英雄，而一個不尊重和崇拜英雄的民族是沒有希望的。毫不誇張地說，娘炮文化有如精神鴉片，對中國社會的禍害甚於當年英國以鴉片毒害中國人。

所以說，杜絕娘炮文化，並非打壓娛樂自由，而是注射文化「疫苗」，避免中國社會繼續遭受西方病毒侵襲。須知中美對抗愈演愈烈，外面群狼環伺，作勢欲撲，中國再不清除內憂，重振雄風，遲早重蹈晚清覆轍。