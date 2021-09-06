港府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，放寬引入海外醫生以解決人手荒，因為觸動到業界的奶酪，特別是行政會議通過修訂，包括不再局限只有香港永久性居民的非本地培訓醫生才能參加擬議的特別註冊制度，以及便利已具備認可專科資格的醫生進行特別註冊等，被業界狠批免試執業做法不公平、質素無保證。香港醫學專科學院更狂轟有關修訂事前無諮詢。

廢官之尤食衞局局長陳肇始結結巴巴表示，當日行政長官會同行政會議通過條例草案的修訂後，已舉辦記者會交代相關變動，亦致電聯絡醫生團體解說，強調修例目的只想讓更多醫生來港協助，說得忍氣吞聲，彷彿做了甚麼錯事一般。其實，不是政府不想諮詢業界，而是有關議題已同業界溝通多年，得到的回應千篇一律NO！試問在冇得傾之下，還有甚麼好諮詢？

在本地醫生眼中，引入海外醫生本身已是原罪，不管政府的理據多麼充分，又不管自己的反對理由多麼牽強，總之香港絕不應該向海外醫生打開方便之門。即使目前海外醫生佔全港醫生不足1%，遠遠落後新加坡和英國的比例，又不管公院病人等到死也等不到適切的治療，只要本地醫生繼續得享高薪厚祿，繼續維持專業霸權，醫生們才不管洪水滔天！

凡事都抬不過一個理字。目前公院人手荒已到了爆煲的地步，過去公院醫護團體不時靜坐示威，高呼人手不足，要求港府解決，結果每次都以港府對醫護加薪加津貼告終，對引入海外醫生的治本之法則斷然拒絕，實在醜不堪言。醫委會又好，醫學專科學院也罷，專業自主並非必然，一味過猶不及，無理取鬧，一旦遭政府收回認可資格和種種特權，落得像教協的下場，便喊都無謂。