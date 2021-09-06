教協為了急於散水，甚麼也做得出，為了降低指定需要三分之二或以上合格會員同意的規定，他們理事會主導修改會章，爭取在下次會員代表大會通過解散決定。教協自詡民主組織，但為求解散，竟先由理事會作出解散決定，然後再匆忙「搬龍門」修改會章以滿足條件，吃相十分難看。

現在讓我們檢視他們近排驚惶失措的表現。7月30日內地兩官媒狠批教協是政治毒瘤須剷除的評論文章一出，翌日特區教育局立即宣布全面終止與教協的工作關係。教協在8月3日去函各會員公開表明將會做好教育專業的工作，間接承認以往過於政治化。及後更宣布請老會長張文光出山，成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識中國和培養學生家國情懷。

教協認錯後頭七天剛過，理事會在8月10日突然宣布解散決定，會長馮偉華說受到巨大壓力和四方八面的批評，教協理事會研判形勢後認為前路茫茫，惟有宣布解散教協。之後理事會在8月28日召開特別會員代表大會，建議修改章程，將原先須三分之二或以上合格會員同意才能解散的門檻，全面降低至只須「出席」的合格會員代表三分之二或以上同意即可。根據媒體資料，教協會員目前有9.5萬人，其中會員代表約有3,100人。修章成功後，教協便任由一小撮人去操控。

教協年收入逾3億元，流動資產過億元，而名下物業估值超過4億元。無論從甚麼角度看，教協都是一個金礦，看來他們做生意比起做教育出色得多。

照計教協若肯改過自新，目前的領導班子總辭，讓另一班有為而又專注於教育事業的會員接任，應是有作為的。奈何目前的理事自以為是，做事一意孤行，不諮詢會員就決定解散，跟着知道解散的門檻極高不易為，不諮詢會員下草草建議修改會章。如此草率、不依章行事，完全違背當初成立的主旨，更遑論任何民主原則。

理應教協會員是可以向他們的理事問責的。舵手既不反省又不總辭，反而騎劫教協和全體會員利益一起「跳船」，其背後有甚麼目的值得深思。為防止教協巨額資產被非法轉移，無論是會員以民事訴訟方式或勞福局按《職工會條例》，甚至警方亦可按《港區國安法》介入並調查過往教協與612基金和2020年立法會初選活動之間的關連性，皆應認真思考！須知道，任何不當的行為都不能隨便洗底！