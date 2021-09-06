法國有智庫將發表有關中國影響力策略的調查報告，據報包括指北京通過輿論戰、心理戰及法律戰，企圖收買、滲透與約束其他國家，又指中國將軟實力改以積極方式施行，結果招來更多敵人。

坦白說，這類「中國以滲透方式在全球尋求影響力」的指控並不陌生，美國胡佛研究所不時有報告，叫人提防中國滲透。法國人這次跟風操作，報告雖然長達600頁，但恐怕跟法國大餐一樣，既多此一舉又耗費光陰。首先，報告指中國由外交到電影、大學、企業、媒體，幾乎動員所有籌碼進行包括「捍衞中國模式、吹噓傳統、彰顯善行、建立霸權」四大主軸行動。姑且就當報告所指是經過嚴謹查證後得出的結論，但這又有甚麼問題？

美國哈佛大學教授約瑟夫奈伊指出，一國的軟實力主要有3個來源：文化、政治價值及其外交政策，「美國大部分的軟實力來自大學、基金會、荷里活、大眾文化等」。美國搞軟實力難道會捍衞別國模式？吹噓別國傳統？會自揭竊聽盟友的臭史？又或在伊拉克、阿富汗等國面前示弱？

該報告以「手段笨拙」來評價中國，試問與搞軟實力的「老司機」美國相比，與搞稜鏡計劃監控全球、搞輸出顏色革命、搞長臂管轄、搞制裁、搞霸權的美國相比，誰又能不相形見絀呢？

法國作為西方國家一分子，對美國搞棍棒與胡蘿蔔的硬實力，搞輿論戰、心理戰及法律戰的軟實力，睜一眼、閉一眼不足為奇。但約瑟夫奈伊忠告：「當前世界各國的邊界已經阻擋不了毒品、傳染病和恐怖分子，各國必須運用軟實力開發網絡、建立體制來處理共同面臨的威脅和挑戰」。法國與其找中國碴，不如取出被美國害得慘了的法國阿爾斯通集團前高層皮耶魯齊的《美國陷阱》重讀一遍。