通過《港區國安法》之後，一眾「黃絲」棲棲遑遑，紛紛說要離鄉別井，逃難而去。未動身之前，他們有滿腦子幻想，以為遠赴彼邦之後，眾手足會上下一心，互相扶持，大家可以在自由的國度中暢所欲言，碰面的人都是同聲同氣，但事實上，完全不是這回事。

黃絲陣營熱捧的網上時評人之中，有一對二人組合，他們見機較早，在去年《港區國安法》通過前便出逃，法例推出當日，他們自謂已身在公海，正奔赴英倫。抵埗初期，二人不斷鼓其如簧之舌，游說仍然留港的手足不必疑慮，趕快赴英，還信誓旦旦，說已買下酒店，會在彼邦接應，讓新移民有容身之所，吃喝也可以由他們照顧。

不少黑暴信以為真，果然投奔兩位KOL而去，然而到埗後立足未穩，人地生疏，二人便已改口，說因為經濟環境變差，再無力照顧，着他們外出求職，自耕自食。

好些黃絲英語不靈光，又手無縛雞之力，當地人根本不會僱用，就算成功求職，最終肯垂憐聘用的，往往是華人僱主。但當地的華人老闆，原來大多是「藍絲」，主僕間談及政見，一言不合，黃絲便憤而離職，結果又得求兩位KOL接濟。

二人不勝其擾，日前在網絡平台中與黃絲手足變相割席。他們首先賣慘，說自己的財政已經「乾塘」，然後說：「一百個身在英國的華人老闆，一百個都是藍絲，這是沒辦法的，你們要想想，來此不再是搞革命，而是為餬口，即使跟老闆政見不同，也得將就將就，你們為了生存，就好好忍下去吧。」我邊聽邊覺得好笑，心想就算在香港，也不是一百個老闆，一百個是藍絲，若真如此，黃絲們何不索性留在香港，移民豈非白折騰？