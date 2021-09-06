香港近年來一直同疫症扯上難分難解嘅關係，禽流感、沙士、大鼠戊型肝炎、豬瘟、蚊疾、退伍軍人病、新冠肺炎等，總之就係多災多難！本報指出，新冠未平，豬瘟隨時又起！雙疫齊威脅，稍一不慎，將造成大爆發，唔驚就假！

漁護署日前公布一具喺小西灣黑角徑發現嘅野豬屍體化驗結果，發現樣本含非洲豬瘟病毒，業界擔心病毒會殺入本地豬場，造成大規模感染。有本地豬農表示，署方未有提供實質協助。阿哥，乜你第一日識得呢個政府咩？冇靈魂政府向來後知後覺，先前為菲傭和印傭開綠燈來港，條件係已接種疫苗並於指定隔離酒店檢疫；而身在當地嘅港人，即使與外傭一樣有疫苗證書，政府卻唔准佢哋回港；呢種怪象經本報踢爆後，政府先「從善如流」准佢哋返港！

今趟爆野豬染非洲豬瘟，又係當局後知後覺，一直冇從源頭管理，減少野豬數量，一旦有野豬走入農場令豬隻感染，豬農隨時血本無歸。

非洲豬瘟嘅病毒具高度傳染性，可長時間存活於食物、廚餘、泥土及衣服上，即使相關食物被加工製成香腸等，病毒仍會殘留，可見其傳染力驚人！因其病毒變異速度快，至今仍然冇疫苗可應對，防控只能靠宰殺。呢，2018年內地遼寧省瀋陽市首次爆發非洲豬瘟，逾32萬頭豬被宰殺以控制疫情。依家求神拜佛，千祈咪感染到本地豬！

野豬頻頻於市區出沒，一班庸官卻毫無辦法。根據立法會文件顯示，全港郊野地區約有1,800至3,300頭野豬。漁護署於2017年底推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，利用避孕疫苗為野豬進行避孕手術，但至今才為158隻進行絕育手術！野豬一胎可生4至8隻，壽命長達21年，有關計劃又係嘥氣！