美國用黎智英為首的反中亂港集團，為甚麼於「反送中」運動，推動這場新冷戰顛覆得心應手、節節取勝呢？當然有許多境內外主客觀的因素，但最重要的是，特區政府採取甚麼態度？採取甚麼政策？推行甚麼方針和措施應對？

為甚麼在上屆政府任期內，反中亂港勢力推動「我要真普選」、非法「佔中」、旺角暴亂、立法會瘋狂拉布5年及多次動議特首下台都未能得逞呢？關鍵在於當時執權柄者的立場態度是採取堅決鬥爭方針。

反觀自黎智英集團執行前美國駐港澳總領事唐偉康的「柯打」，展開反修例、反政府動亂以來，現屆政府是怎樣應對的事實，便可以令人自行得出公正和客觀的結論了。

現政府在黑暴蹂躪香港兩年多之後，才第一次在教育局官方聲明中稱這場黑暴是反政府動亂。現政府對民陣號稱200萬人上街立即腳軟跪低，拒納警方統計實得33萬人，慌忙宣布修例壽終正寢，在暴亂持續之際，進一步聲明正式撤回修例，助長敵對勢力氣燄。

現政府在鎮暴中一直採取折衷妥協退縮方針，對違法「連儂牆」縱容包庇，對街頭暴動和警總及警署被圍採驅散為主、拘捕為輔，對「612基金」和物資透過所謂眾籌而公然供應支援暴動隻眼開隻眼閉，對境外特工和跨境參與香港街頭暴亂的境外暴徒視若無睹，對舊電池的前高官言聽計從，對亂港集團和佔中大、理大暴徒要求如期區選照單全收，對審訊逾萬宗案件採拖字訣，對「35+攬炒」偷步的立法會初選開綠燈包庇。應該說，沒有現政府官員的窩囊飯袋配合，美國在港的代理人可以把這場顏色革命演得如此出色、搞得如此有板有眼嗎？