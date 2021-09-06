吸煙危害健康的道理無人不曉，但不少為官者、從政者卻持續對煙草產品「口說禁，手放生」，不但傳統煙草產品繼續營銷，電子煙、加熱煙等另類煙草產品更是「通行無阻」，而唯一的一條相關法例，拖拉近3年仍未定案，是管是禁還是只求「減害」也未知。令人省思的是，若連不涉政治、不存歧見的禁煙政策都不敢或不能落實，還敢奢談管治承擔？

面對全球性的控煙禁煙策略，主要煙草商積極開發能「減害」的另類煙草產品，開拓替補性的新市場，但不同國家或地區的醫學研究和觀察，都一致認定其禍害性不少於傳統煙草產品。香港大學的研究亦發現，吸食電子煙或加熱煙都會增加青少年出現持續咳嗽、鼻塞及有痰等慢性呼吸道症狀的風險。所謂「減害」只是商業促銷口號，絕非有數據支持的健康保障。

須指出，電子煙或加熱煙等新興產品，既是以銷售贏利為目的，亦是以青少年為主要銷售對象，刻意形塑「時尚熱潮」和突出其隱蔽性，令其流通在部分國家漸呈失控。有人說，「放生」另類煙草產品就等如放棄下一代的健康，這說法或許有點誇張，卻是一個對歷史和社會負責的健康預警，也是對政府的管治意志和能力的嚴肅試煉。

為保障公眾健康和為年輕一代建設無煙環境，各國和地區都因應其國情民意、社會價值觀念、施政能力和擔當，作出不同的管制或禁制式處置。在香港，禁煙議題雖已爭論多時，但一直議而不決，並且只求管控而不求禁售。現正審議的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，內容雖包括禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，惟立法會至今仍未通過修例，亦有議員提出「先禁電子煙，規管加熱煙」的新修訂；政府方面更是取態曖昧，一直只提意向，從未訂出明確的禁煙目標和藍圖，予人「以拖待變」甚至操弄「和稀泥」式政治口號的感覺，令人關切但無奈！

相對於多個亞洲國家或地區，包括鄰近的澳門，都已禁止銷售及促銷另類煙草產品，香港的禁煙政策明顯「慢九拍」，不能繼續拖拉延宕；同時，坊間的新興產品都在「推陳出新」下銷量飆升，當中不乏電子煙與加熱煙的二合一產品，如非全禁另類煙草產品，恐怕只會催谷新產品，造成「一雞死、一雞鳴」的法例漏洞。這是一個關乎公眾和青少年健康的重要問題，不應亦不能被一小部分利益者騎劫，政府和立法會議員必須秉持其憲政和管治責任，果斷履職承擔，否則就需被依法究責。

有說法指若要禁制另類煙草產品，便要一併禁售傳統煙草，這才合理公平。對，本人完全同意這觀點，維護健康絕對不容「彈弓手」；至於怎樣處置，在行政主導下，有擔當就會有方法，今次是對主管部門的能力測試。