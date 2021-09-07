世界視線：反抗軍寧死不降　塔利班損兵折將

阿富汗內戰持續，塔利班與反抗軍在潘傑希爾省激戰，雙方對形勢各執一詞。塔利班宣稱已完全控制潘省，戰爭已結束；但反抗軍則稱已圍困數千名塔利班精銳，擊殺600人並有逾千人被俘。姑勿論誰是誰非，塔利班若不在短期內徹底擊敗反抗軍，反抗軍將成為塔利班執政的「肉中刺」。

塔利班以狂風掃落葉之勢擊敗超過30萬政府軍，奪取首都喀布爾，卻在潘省「跌一大跤」，與反抗軍的組成不無關係。反抗勢力「民族抵抗陣線」的前身是通稱「北方聯盟」的「拯救阿富汗伊斯蘭聯合陣線」；塔利班1996年至2001年掌權間，北方聯盟已盤據潘省，由抗蘇民族英雄艾哈邁德‧沙阿‧馬蘇德等人領導，獲得多國承認及支持；即使馬蘇德2001年遇刺後，北方聯盟仍未瓦解，反而配合美軍圍攻塔利班。

現今「民族抵抗陣線」領導人之一的艾哈邁德‧馬蘇德，正是艾哈邁德‧沙阿‧馬蘇德之子，在當地極具民望，加上潘傑希爾山谷是天然要塞，易守難攻，反抗軍佔盡地利、人和。更重要是，反抗軍與政府軍不同，後者貪污腐敗，遇上塔利班望風而逃，反抗軍則由塔吉克族民兵與拒降政府軍組成，包含由北約訓練的特種兵，衞國決心強烈，彈盡糧絕仍寧死不屈。

或許吸取了首次執政失敗的教訓，塔利班一方面向歐美釋出善意，一方面許下承諾拉攏民心；惟其過往劣迹斑斑，今又治軍不嚴，各地屢現屠殺，落下話柄；加上未與阿蓋德等恐怖組織割席，難讓外國伸出友誼之手。受制於撤軍失當影響，西方諸國遭輿論口誅筆伐，短期內或採取觀望態度，但戰局一旦陷入膠着，為牽制塔利班，西方軍援恐源源不絕，塔利班更難覓勝機。

塔利班與反抗軍的價值觀截然不同，反抗軍高呼和談，或是想高舉免戰牌，爭取時間等待國際介入；塔利班深諳其道，不顧損兵折將連日強攻，大有把反抗軍消耗殆盡之意。然而操之過急，隨時弄巧反拙，塔利班如未能平息國際疑慮，爭取人民支持，待反抗軍站穩陣腳，短期衝突恐變成長期分裂，阿富汗和平難望，重建更無從談起。