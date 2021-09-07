功夫茶：反中亂港多殭屍　死唔斷氣想搞事

墳前燒白紙——呃鬼！支聯會早前因「結束一黨專政」綱領涉違《港區國安法》，警方運用有關附表五嘅權力，要求支聯會提交資料。之不過，支聯會副主席鄒幸彤就嘴刁刁，廢噏甚麼「國安處想透過逼迫公民社會團體交出大量資料，令公民社會網絡的人處於恐懼之中」！拒絕向警方國安處提交任何資料云云！

眾所周知，支聯會30多年來一直係香港反中亂港嘅中堅分子，以「民主」為招徠，除咗每年喺維園搞六四燭光晚會，就係租咗個地方開展覧館宣揚反共事業，佢同海外唔少反華組織關係千絲萬縷，被先後揭發曾經收受來自美國嘅資金營運，其個別成員也被揭收受漢奸黎嘅金錢援助。要言之，所謂爭取「民主」，實則係掛羊頭賣狗肉！

講真，支聯會一身屎，點洗都唔會乾淨！仲廢噏甚麼要「保護支持者」，殊不知轉個頭，尋日就表示今日下午會到警察總部向警務處處長遞交信件，以回應國安處要求常委提交資料和相關證明；其副主席鄒幸彤仲嘴硬，指信件只係回信，並非要向國安處提交資料，而係交代拒絕提交資料嘅原因喎！鄒氏可謂完美示範跌落地如何揦番拃沙！

至於另一個由藝人何韻詩、前議員吳靄儀等人任信託人嘅612基金，上月指因應為基金提供資金託管及收支服務嘅「真普聯」將於短期內結束運作，基金亦將停止運作，但仍要籌款2,500萬元。阿姐，停運仲要眾籌？即係兩腳伸直、心臟停頓仲要猛輸送營養液？所為何事？難怪被保安局局長質疑臨解散前「撈一筆油水」！

嗱！尋日呢個基金終於回一回魂，指基金將即時停止捐款，而戶口尚餘700多萬元。又話最近徵詢法律意見，向銀行及網上捐款平台服務供應商了解可否退回最近捐款，稍後再公布有關詳情云云。呢個基金日前被揭收毒果報逾130萬元捐款，分分鐘涉及「黑錢」，警方國安處以涉違國安展開調查，並向法庭取得「提交物料令」，捐款人即使自稱「無名氏」亦難以掩藏身份，咪以為停止捐款就可甩身！功夫茶相信好戲還在後頭，大家買定花生擔定櫈仔，一齊睇殭屍死唔斷氣搞事、嚇鬼咩！

呢嘞！講到反中亂港多殭屍，又怎可以漏咗壹淫媒吖！其董事會4名董事一次過表演花式跳船，齊齊劈炮唔撈，包括嗰位主席兼非執董葉一堅，潛水做縮頭烏龜好一段日子，說好的「君子挺拔，守節如竹」嘛又係大難臨頭各自跳跳跳！唔係跳佢老舞而係爭先跳船求甩身，臨尾仲要混淆視聽，保安局尋日發文駁斥。壹淫媒由香港衰到台灣，漢奸黎冚家賣產，應體會乜叫做「落了片白茫茫大地真乾淨」，更見證歷史鐵律：做漢奸一定冇好下場！