正論：天眼長閉廢武功　食署縱容垃圾蟲

垃圾圍城，不欲觀之。昨日本報頭版報道多幅棕地堆積垃圾山，其實市區情況不遑多讓，街道猶如垃圾崗。食環署責無旁貸，聲稱在黑點裝設網絡攝錄機監控，卻原來近半關機不用，等於自廢武功，浪費公帑卻無助改善市容。

食環署打擊隨地丟垃圾，於2018年六月起在各區棄置垃圾黑點，推出網絡攝錄機計劃，監察違例情況及部署執法行動，全港18區共安裝275個網絡攝錄機，起初先是115個地點設置網絡攝錄機，聲稱收效顯著擴至接近300個地點，但自吹自擂過後，依然都是隨地垃圾，沒有認真改善。記者巡視各區，發現竟然有125部網絡攝錄機停用，即是對於垃圾蟲「隻眼開隻眼閉」。九龍城及油尖區多處出現非法棄置垃圾黑點，校門外及行人路上草叢滿布垃圾，包括梳化、椅子、床褥及大型電器等，變成垃圾崗，情況不堪入目。

食環署解釋稱若非法棄置垃圾情況有明顯改善，會停止在該地點攝錄工作，按區議會的提議在新的地點安裝，九龍城區議員卻即時反駁，稱已向署方反映區內朗德道垃圾黑點，但食環署拖延多時，當地居民被污物包圍，苦不堪言，只是間歇到場清理垃圾，治標不治本。而且攝錄名單於網上公布，市民可以查閱，等於擺「空城計」卻公告天下，讓垃圾蟲放心？試想像公布「影快相」地點，亡命飛車豈不是逃避法網？推出這種反智措施，難怪這些地區衞生狀況未有得到真正改善。

網絡攝錄機計劃耗3,200萬元，卻無實際效益，無牙老虎浪費公帑，垃圾圍城，不少三無大廈後巷及天井垃圾堆積，衞生情況非常惡劣。有理由懷疑附近居住人士所棄置，貪方便隨手一丟，食物殘渣從天降，引來老鼠曱甴，隨時散播病毒，讓疫症蔓延。這些都是有目共睹，不用區議員反映，為何食環署又不考慮在現場設置攝錄機？殺一儆百，捉到一個沒有公德心的人，可以警告其他街坊不要以身試法。食環署裝置攝錄機的準則如何、成本使費亦沒有向公眾交代，3年來循此途徑捉了多少垃圾蟲，對當區衞生有甚麼正面影響，食環署應該向市民一一報告，檢討計劃成效。

拖足16年的都市固體廢物徵費的計劃，月前通過，年半後正式落實垃圾徵費，採取污染者自付原則，市民必須購買指定垃圾袋以棄置垃圾，政府給予18個月準備期，最初免費派發垃圾袋，到了真正推行，3人住戶料每月至少要付逾30元。小數怕長計，不排除有人會將廢物棄置在街上，逃避徵費。網絡攝錄機將更形重要，可以在垃圾徵費初期警惕各界，別要把自家廢物丟出街外，隨處丟垃圾實捉到你。

無論如何，最治本方法當然是灌輸市民公德心，可是一個連國民教育也懶理的城市，政府有能力教化人心嗎？