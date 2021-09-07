神州縱橫：莫問爸爸去哪兒　親子做騷失意義

虎毒不吃兒，就算是禽獸也是注重親情，以自己骨肉為重，為了保護血脈，會和比自己更兇猛的敵人奮戰，拚了命流了血也是盡了自己做父母的責任，可嘆人為萬物之靈，社會卻不斷上演虐兒慘劇，亦有人表面以親子來招徠，實在是把自己子女做搖錢樹，做騷來賺取豐厚報酬。

內地之前把南韓的親子真人騷照辦煮碗搬來，邀請一眾大明星帶幼年子女做節目，讓攝製隊跟隨他們拍生活片段又或旅遊節目，大受歡迎，不少港台影星即使已是過氣，也趁機撈一大筆，據聞報酬以百萬元甚至千萬元計，比拍劇拍戲更加可觀。羊毛出在羊身上，電視台肯出錢，都是因為這些節目可以收取大量廣告費，單是節目冠名贊助便已經是天價，又可以植入廣告大小通殺。這些節目吸引家庭觀眾收看，目標層面廣泛，尤其是標榜闔府統請老幼咸宜，廣告商可以大包圍招新客戶，當香港還是落後地討論收視率，內地已經進化到以「流量」計算節目或藝人的價值。

人們為何會喜歡看親子節目？小朋友天真爛漫，明星的子女有優良遺傳，大都是長得討喜的小人兒，在節目中天真無邪地問「爸爸去哪兒？」也確實是頗吸睛。然而有分析指，這些節目其實是另類狗仔隊製作，把明星的家庭及私隱暴露於螢光幕前，滿足了人們窺探的好奇心，其實是藝人出賣自己的私生活來賺錢，更甚是自己的孩子也帶出來做「道具」。有識之士紛紛指出節目其實是表面親子，實際是賣子，健康溫情洋溢的包裝背後，卻灌輸不尊重私隱的意識。香港傳媒刊登名人幼年子女的照片時，大多是以打格馬賽克處理，為的是保護兒童，免受水銀燈影響生活，更防止不法之徒按圖索驥，對小孩子有不軌企圖，傳聞中便有明星子女曾遭綁架。這些傳媒緊守的規條，想不到是明星家長自己打破。藝人的一舉一動都受公眾注意，甚至倣效視為成功之道，親子真人騷也令不少平民爭着推小孩子來賺錢，在鏡頭前擠眉弄眼，實際上過早曝光，已失去了應有的天真，不少童星難以適應常人生活，長大後沉淪例子多不勝數。

內地廣電總局已經下禁令，指這些節目過度消費明星子女，對小朋友的成長產生影響，迫令這些真人騷停拍，近月有人走法律罅，以藝人帶別人的小孩做，希望避過了廣電局的禁令，而且不在電視台播，改以網絡平台重新出擊，亦大收旺場。不過廣電局日前公布八大新規例，封殺偶像育成節目及禁止明星子女參加真人騷，條文列明「網絡視聽平台」不可播出，連後門也一次過關了，相信借屍還魂的機會已沒有，爸爸去不了哪兒，還是乖乖與小孩在家共享天倫吧！