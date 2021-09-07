香港社會近年給人的感覺是愈趨內向、保守，不求進取。

港獨與本土派雖說有外力滲透，他們的所謂時代與革命，不是創新變革，而是逆勢而行，把香港回歸前後的發展倒轉，不求進步，要求回歸到他們所謂的殖民地時代。抗拒外來的變化，是因為他們不想變，卻要求分享香港發展多年積累下來的成果，且是要獨霸，連新移民也在排斥之列。這是一個歷史大反動，是既得利益在變化之中的反撲，歷史上從來不罕見。

治亂制暴，鎮壓反動，方法應是堅持一直以來合理的變革。在香港而言，是要補上去殖民地化的課。去殖民地化是與殖民地時代建立和培育的制度與既得利益決裂。去惡務盡不僅是針對動亂的前線與幕後人物與組織，更要去除他們依附的制度，去除殖民地的制度與既得利益。但不可借用各種藉口，把回歸帶來的變革取消，恢復殖民地老舊落後的制度與文化。

治亂制暴應是一個重要的契機，讓內地及香港社會思考在新的國際形勢，內地已經進入小康時代之後，一國兩制在香港應怎樣改善、提升。目的不是簡單的抑制反動勢力，防止外力干預，而更應是在新形勢底下找出香港新發展的方向，創造新機會。

香港當然要融入內地，與珠三角連接。但內地正在急變，不會為了香港而變或不變。香港融入是適應內地的變，且有所貢獻，不是盲目跟從。適應的過程裏，香港也是需要變革，需要創新，需要把變的因素落在實處。打落水狗是除惡務盡，但不可能把精力全放在打落水狗，剷草除根。香港還是要建設，改變現時的制度與文化。總的來說是要在政治安穩之後，全力推動香港在新形勢下的前進。跟隨中央的旨意，除惡務盡是容易，但香港要在中國發展中建設瞻前顧後，依據共商共享，持續而又包容的原則來發展不易。香港從殖民地時代便從不作如此追求，回歸後也只是說說而已，致鑄成大錯。香港的政府與社會精英從來不作此圖，現在要求他們轉變，即使有中央大力督促，看來也未必可見效。

或許香港的變革也應包括對這些精英的變革，不僅對付附從英美，參與動亂的部分精英。這就需要新的理念、新的發展模式，香港要成為與中國式社會主義相適應、相配合的人道和創新的資本主義，與殖民地或美式資本主義割裂。