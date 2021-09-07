香港反對派的本相之一就是為反而反、凡事攬炒。得意時，在立法會如此，在「社會運動」中如此，在大街小巷、凡是有人的地方如此，在校園如此……「遇難」了，受到法律制裁了，踎監坐牢了，還如此，這叫「狗改不了吃屎」。

《港區國安法》推出，黑暴平息，愈來愈多的犯罪分子被抓，受到懲處，監獄和拘押所成了他們「讓人生更精彩」之地。怎麼「精彩」呢？老老實實的服刑、洗廁所、幹活、按照監規「活着」，當然不是！只有彰顯本相，「不斷抗爭」，挑戰環境才是「精彩」、才是「發揚光大」。

這種「精彩」，從當過立法會議員的邵家臻身上開了先河，他因佔中案入獄，對監獄生活投訴多多，一忽兒伙食太差，一忽兒囚室擠迫，一忽兒環境悶熱。刑滿出獄後，「成立組織並發動聯署」，要求改善獄中生活待遇和設施，鬧了一陣子。最近，被關押在羅湖懲教所的攬炒派前區議員袁嘉蔚，涉嫌與還押人士企圖「拉幫結派，建立勢力」的鬧事活動，「勞駕」署方出動「黑豹部隊」對付，這些人的「獄中人生」也算是「相當精彩」也。

對此，懲教署署長胡英明痛斥，從佔中到反修例示威，都有人挑戰署方管理，要將牢獄變成「美好樂園」，且要在獄中「四處招攬，建立勢力」，「黑社會都是這樣收人」。其實，香港反對派多年來搗亂破壞都是這樣「招攬」、「收人」，他們到處「找碴」，挑動矛盾，尋找攻擊目標，煽風點火，組織建立自己的勢力——發動暴亂和攬炒的黑惡勢力。

當然，這些在押犯中也有鬧了一下就不再鬧的，例如范國威因參與反對派「35+」初選，涉違反《港區國安法》已被收押待審多個月。最近有消息說，最初他大鬧伙食不好，通風不好，現在懂得用一條冰巾抗熱，而且時常叫外賣、飲咖啡奶茶，據稱有了享受日常生活的感覺。哈哈，這才是另類的「人生更精彩」吧？