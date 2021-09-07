這年頭講真話不容易，不僅需要清醒的頭腦，更需要莫大的勇氣。澳洲前總理基廷日前在報章發表文章，批評現政府對中國進行不必要的挑釁，導致對華關係進入死胡同。他強調中國既沒有攻擊別國或強迫別國建立軍事同盟，也不尋求輸出意識形態，更沒有施加核威脅。

信言不美，美言不信，基廷句句都是實話，可惜時下的澳洲政客們未必聽得入耳。西方社會只能有一種聲音，抹黑中國、攻擊中國的言論才有市場，才算政治正確，其餘一切都被視為異端邪說。

許多人百思不得其解，中國究竟做錯了甚麼，導致西方社會如此歇斯底里？其實中國並沒有做錯甚麼，唯一「原罪」就是成為「和美國一樣強大的國家」，而且有實力「變得比美國更強大」。美國基於維護霸權的考慮，害怕中國、打壓中國、阻止中國崛起，這不難理解，但澳洲實力根本無法和中國相提並論，兩國既不在同一層次，也無領土糾紛，更無歷史恩怨，中國崛起對澳洲不但不會構成任何威脅，反而給澳洲帶來龐大商機，為何坎培拉一直衝在反華最前線？基廷認為，這是因為現政府「外交政策上的無能」與「對美國的極力奉承」，把澳洲帶入與中國的「冷戰」中。

沒錯，將帥無能，累死三軍。澳洲政客為討好美國，甘願充當反華爛頭蟀，結果只能損害澳洲本身利益。正如立陶宛一樣，這個毫不起眼的波羅的海小國，為了討好美國而跳到反中反俄第一線，簡直是蚍蜉撼樹，不自量力。得罪中國問題也許還不大，中國人比較厚道，不會太過計較，但得罪俄羅斯就不同了，隨時招致毀滅性打擊。烏克蘭就是因為得罪俄羅斯，所以丟了克里米亞，美國和歐洲都只能隔岸觀火。