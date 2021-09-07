最近警方和食環署頻頻出擊，巡查公眾地方是否有人違反禁聚令，以及食肆有沒有確保顧客掃描安心出行或填寫真確個人聯絡資料。最新一單被檢控個案，發生在佐敦一間貼滿文宣的黃色食肆，有3位堂食客人「填紙仔」不合格，因而被禁止晚市堂食14日。

不問可知，食肆負責人大喊無辜，黃人則怒氣沖天批評警權過大，無理針對黃店，在網上再吹皺一池春水，筆者看後只有嘿嘿冷笑。笑的是黃人雙重標準、不見棺材不流眼淚、愚昧無知。

不是嗎？想當日黑暴爆發，一班黃人跟着政客瞎起哄將香港破壞殆盡，警察更成為被批鬥的對象。黃人不僅大喊「黑警死全家」，更高呼「禍必及妻兒」，莫說警員執勤隨時有生命威脅，自己及家人更慘受起底等滋擾，連年幼子女也成黃師欺凌對象，堪稱無人性之至。當時筆者已經預言，黃人如此蠻纏胡攪，動輒訴諸暴力，視警察為寇讎，必然物極必反，當有朝一日警方嚴正執法，甚至出現黃人口中的警權過大、香港淪為警察城市，全部都是黃人自招。

現在警方揸正來做，對違法黃店有法必依，執法必嚴，有甚麼問題？事實上，據筆者這兩年來的觀察，黃店大多拒絕守法，違法之處比藍店多很多，胡亂「填紙仔」只是一例。僅筆者屋企樓下兩間茶餐廳，一家傳聞是藍店的，全部按足規矩，必會檢查食客有否掃描安心出行，入門必須量體溫，座位至今仍維持減半；反而另一間傳聞是黃店的，由去年政府執行禁聚令以來都沒有跟從，不僅繼續枱貼枱，每枱入座不限制人數，更無替食客量體溫。結果去年底被食環署檢控，才「死死氣」在每枱之間加設膠板分隔。事實擺在眼前，黃人黃店拒絕守法，被檢控根本是咎由自取。