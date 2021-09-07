最近，得知有朋友的女兒參加了解放軍，令筆者動容。一直以來，香港對於參加解放軍一直有3個顧慮。首先是身處特區，沒有服義務役的傳統；其次是對港人可否參軍以及入黨的疑問；最後是來自父母對子女的關愛，擔心其受苦捱苦。但是少年強則國家強，筆者認為參軍無論是對個人還是社會，都有着極大的好處。

自從電影《戰狼Ⅱ》在中國大陸收穫票房總計56.81億人民幣，目前仍保持中國影史票房總冠軍的紀錄，已經說明了社會上對於軍人的尊重和認可度在不斷提高。

董建華時代起，其夫人倡辦了香港青少年軍事夏令營，讓中學生到軍營接受為期15天的培訓，參加費用全免。起初這樣的夏令營有好大阻礙，有些「公主」和「太子」，呈現出傲慢懶散的態度。但當中學生經過逾兩周的培訓，效果是脫胎換骨的，那種刻苦、自律、守紀和團結的精神馬上就展現出來了。

一個人變好變壞都有一個過程，如2019年黑暴期間，一個年輕人走向歧途只需短短幾個小時，但讓一個人脫胎換骨，積極向上，短短15天時間也可以達成。解放軍軍營裏強調的紀律、責任、團體精神，可以將個人的傲慢和懶散一掃而空。

正如國歌裏所傳播的意思，我們常要保持警覺，不可掉以輕心。如今周邊危機四伏，中國要和平崛起，在一些西方勢力和霸權主義來看，卻對他們構成了威脅，我們只有保持軍事實力，才能和平崛起！

我們可以看到解放軍的幾個宣傳片，在冰天雪地裏，解放軍們一站就數個小時，在高山懸崖邊行軍，腳邊就是萬丈深淵，這種意志絕非常人可及，令人感動，強大的國家需要的正是這樣的精神！而作為個人來說，加入解放軍不僅可以鍛煉身體，提升自己，還能夠報效國家，當有作為和無作為兩個選項擺在面前，相信人人都會選擇有作為，沒人想變成不作為的人。現在社會氣氛偏向奢靡，可能年輕人吃得飽就忘了上一代的刻苦耐勞。

正如西方傳入的同運，假借平權，實際又是不良之風，可引致嚴重的社會後果，必須格外提防。對此，我們必須要做好把關，一定要小心某些披着羊皮的豺狼運動，宣揚的甚麼多元、共融、尊重、平等，實際上是本末倒置，一派胡言。在中華民族覺醒的關鍵年代，我們一定要確保少年強，我們國家則強！