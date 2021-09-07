官媒日前發文，批評美國情報部門針對中國的新冠病毒溯源調查，結果耗時多月炮製而成的報告，仍是證明不了西方所謂的「中國實驗室洩毒論」。這無端浪費了的光陰，變相令全球病毒溯源工作基本停頓，Delta變種病毒卻一日千里，不少國家陷入新一輪疫情高峰。文章質疑美國的執迷不悟，令世界可能錯過病毒溯源的關鍵時刻。

而事實上，人類與新冠病毒作戰，根本就是屢誤戎機。就以本港已錄得的Mu變種病毒株為例，根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y及E484K突變；這些位置只要出現突變，疫苗產生的中和抗體水平將備受考驗。換言之，依賴疫苗來抗疫的如意算盤，將愈發難以打響。人類是時候面對一個逃避已久的事實：疫苗神話已破滅。

新冠病毒是全人類的共同敵人，可惜並不是全人類都有研發疫苗之能、有徹底打敗新冠之心。在對抗新冠病毒的戰爭裏，只有掌握相關專業技術的人士，能決定是速戰速決的閃電戰呢？還是曠日費時的游擊戰？即使坊間一些所謂專家，也擠不進這個掌握話語權的圈子，結果只能淪為「山洞理論」裏，背着燭光，望着壁上影子侃侃而談的人士。抗疫快將兩年了，專家們前後矛盾的說話不知凡幾，甚至出現「賊佬試沙煲」，將免疫屏障由接種率最少要達七成，推說到八成，未幾又推說到九成七。

國際知名醫學期刊《新英倫醫學雜誌》前主編瑪西亞‧安卓，於2004年出版著作，揭露藥廠少研究、多賣藥，只顧斂財的黑幕。早前有報道指出國藥已研發新疫苗對抗Delta，相比那些明知現行疫苗有不足之處，卻只知叫人多打加強劑的藥廠，在與新冠之戰上，人類還未至於完敗。