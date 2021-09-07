昨日本欄提到，有出走英國的網上時評人安慰手足，說早年居英的華人老闆，100個之中，有100個都是「藍絲」，新移民若要求職，惟有將政見放下，為了餬口，即使忍氣吞聲，也是沒辦法的事。

若然如此，那可奇怪了，通過《港區國安法》之後，京港政府從多方面收緊政策，很多「黃絲」說社會氣氛改變，自由的空氣已失，擔心再留在此地，子女會被「洗腦」，因而紛紛出走。但偏生早年定居彼邦的中國人，尤其是能夠當上老闆的一批，反倒會支持京港政府嚴厲施政。

我當然不相信居英的華人老闆，沒有一個是黃絲，上述KOL的說法，大抵有點過甚其詞。但事實上，當地華人之中，藍絲所佔的比例不少，甚至社會地位愈高的一群，愈會支持京港政府。

今日的黃絲們不惜遠涉重洋，投奔所謂的自由國度，說是為了避免受紅色思想浸染。然而，海外的華人老闆，他們素來思想自由，能夠辨別是非黑白，若然京港政府當真是殘民以逞，如此十惡不赦，按理他們應該個個都是深黃人才對，為甚麼事實卻相反？

如今的情況再明白不過，原來離港愈遠，愈易變藍。反對派最喜歡圍爐取暖，讓圈內人互相麻醉對方，既是如此，就千萬別再移民，香港肯定是世界上黃絲結聚最多的地方。爾等一旦離去，子女怕會愈變愈藍，而且將來事業愈好，愈是成功的生意人，大抵愈會支持暴虐的京港政權，如此一來，豈非養虎遺患！換了我是黃絲，非但不敢移民，為了壯大咱們的力量，我還會翻開電話簿，逐個致電長居海外而又事業有成的親友，游說他們盡快回港，此事刻不容緩，須馬上動手。