擊石原有火，不擊乃無煙。香港房屋供應緊張，冇靈魂政府成日話覓地難，建公屋長期唔達標，以致公屋輪候冊愈來愈厚，基層等上樓望到眼出血都係望到「天上浮雲如白衣，斯須變幻為蒼狗」，可憐20多萬劏房客，等了又等，左3年，右3年，依然得個吉！

唉！庸官成日話「執政為民」、「與民同行」，甚至廢噏咗好幾十年，指覓地建公屋係「重中之重」，結果係大隻講，說了算！阿哥，一眾庸官有冇「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」嘅情懷吖？之不過，如今黑暴歇息，秩序重上軌道，都係時候多啲落區訪民疾苦，關心民瘼啦！關心打工仔福利嘅高官，都咪成日只發表網誌，廢噏甚麼「高齡海嘯未至，先憂逆水行舟」！輪候院舍啊，耄年長者，等多5年啦！

心無百姓莫為官！港府庸官睬你都傻，口噏噏，好過做道士，幾百萬年薪實袋，懶理甚麼為官一任，就要造福一方！講番覓地建屋呢瓣，本報已力證港九新界有多塊棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可供建屋；亦有環團發現，本港有總面積近20公頃嘅棕地工場涉嫌違規發展，當中有人更霸官地來處置有毒電子廢料及鋁廢料，工場更堆疊多座高近8米嘅巨型「垃圾山」，廢料釋出嘅重金屬及化學物嚴重破壞周邊生態。

呢啲設於棕地嘅違規工場，又不排除涉及「洋垃圾」，該批洋垃圾若重新提煉成有用原材料，估計市值至少7.5億元；而呢啲工場，團體推算土地持有人每一公頃棕地即可月收約50萬元租金，相當可觀。可恨政府一直唔肯發展棕地建公屋，令劏房戶盡快上樓，情願畀人用來作「洋垃圾墳場」牟利，你話呢個政府係唔係冇心冇肺冇靈魂吖？完全不食人間煙火，離地成咁，認真混吉！