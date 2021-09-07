特區政府今年1月中發出通告，要求全體已於去年7月1日前入職的公務員，必須簽署宣誓聲明，擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責。該項宣誓要求，已在17萬多公務員隊伍順利完成，政府表示進一步在非公務員的合約僱員中推行。對此，教師應放在優先執行的位置，而且應定出完成時間表。老師宣誓後以身作則，是最好的身教，就是對學生最大愛護。全港市民以至全國人民都知道，年半反政府動亂令兩代青年和學生受害。

香港教育嚴重失陷，教師和大中小學的學生成為動亂的先鋒隊和主力軍，逾萬人被捕中竟有四成來自教育界和學界，完全是「師之惰」。那末，還不要在全港教師立即推行宣誓嗎？還要拖到何時實施？

香港已損失兩代青年學生，4,000原本潔白無瑕的學子變成刑事罪犯的暴徒，斷送一生青春；他們的父母親屬捶胸頓足，欲哭無淚。好彩未被捕的學生更數以萬計，被捕和沒被捕的學生及他們的家庭所牽涉的受害受影響人數，更是天文數字。這些巨大的教育失敗和嚴重損失，還不足以立即要求全港教師宣誓嗎？還不足以讓教師帶頭示範給學生如何踐行擁護《基本法》、維護國家安全和香港安定嗎？最少也應讓所有教師在學生面前，帶頭示範遵守香港法律法規，做一個合格守法的公民吧？最少也可讓學生也可依宣誓誓詞，由下而上督促為人師表者的言行吧？

上周開學日，教育局局長楊潤雄用了三大方面詳盡書面回覆盧偉國議員，有關在學校推行國安和國民教育詳細安排，但偏偏沒提落實教師宣誓。其實，教師宣誓才是唯一加強國安國民教育的剛性保證。