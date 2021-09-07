羅湖懲教所日前發生集體對抗管方事件，個別還押在囚人士企圖在院所內建立勢力，並積極聯絡其他還押在囚人士參與，當中包括南區前區議員袁嘉蔚。署方隨即調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊及警衞犬隊到場，把肇事者隔離調查。

懲教署署長胡英明認為，不可以小看這個問題，他提及「開始的時候可能是關於感情而給你、友情已給你吃，但問題發展落去就不是感情，就變作招攬他人，勢力就是這樣形成，以前黑社會都是這樣去收人。」

胡英明又形容從2014年違法「佔中」開始，已持續留意相關在囚人士對署方管理帶來挑戰，形容今次的組織及規模更龐大。「很有組織抹黑、批評我們的懲教制度，衣食住行等多個範疇都有問題。目的很簡單，就是要改變監獄裏面的生態，改變到一個情況下令人不怕坐牢，最後結果就是影響整個香港的穩定及安全。」他強調不容監獄成為反中亂港基地。

所有人均知道違法坐監並非光彩的事，惟本港攬炒派竟反其道而行，將參與非法暴動、示威的人士包裝成「英雄」「義士」，前公民黨黨魁楊岳橋豪言「留案底令人生更精彩」，自此不少青年受楊岳橋「啟發」，因而踏上不歸路。

攬炒派聯同外面的盟友裏應外合，夾擊懲教署的管理模式及羈押環境，成立所謂的「關注組織」又策劃聯署，假使署方不滿足要求，他們就標籤署方「虐囚」、「不人道」，藉此於社會上製造矛盾事端。

懲教署持續採取多項措施改善監獄環境，然而監獄絕不是一個舒適的度假村，而是着重「懲與教」的地方。懲教署的管理模式絕不能因個人的喜好或思想而改變。囚犯還要爭取超出還押人士可管有上限的享受，明顯違反了囚犯改過自新的原意。不論外面環境怎樣轉變，不論甚麼年代、在囚人士於社會的身份有多大的分別，監獄管理目標依然一樣，確保一個安全及穩妥的羈押環境，協助在囚人士更生和重投社會。對待在囚人士更堅守一個原則，就是一視同仁的管理。

倘若囚犯對監獄環境有任何不滿，本身就有渠道去把意見表達出來，可惜攬炒派向來喜歡把任何事情泛政治化，現在又企圖利用政治手段迫使懲教署就範。

懲教署堅守本港刑事司法體系的最後防線，一直以堅毅不屈的精神維護法治，守護香港穩定。面對攬炒派在明在暗進行着政治抗爭模式，懲教署理所當然要防患於未然，不容監獄成為反中亂港基地。

此外，過往有攬炒派議員濫用公職身份探監，令人擔憂其影響監獄運作或煽動在囚者於監獄內滋事，這將影響其他想改過自新的囚犯。基於政治形勢及有人濫用，特區政府亦應適時檢視探監制度。