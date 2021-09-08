產評：金融脫鈎傷美霸　大鱷慘輸發爛渣

一場遠超預期的疫情，改變了世界格局。美國本欲重點打壓中國，詎料應對疫情失策，弄得經濟極速墮落，自顧不暇。反觀中國防疫有方，盡顯制度優越，最新的進出口數據遠勝預期，再次顯示在全球產業鏈的競爭力經得起考驗。近期中國掀起監管整改風潮，配合加大開放金融市場的力度，正加快與美金融脫鈎。美國霸權在毫無準備下受到挑戰，狂傲的金融大鱷弄到焦頭爛額，個別只能發爛渣頻頻公開批評兼唱淡中國，圖掀起拋售潮，興風作浪。可今時不同往日，世界不再是美國說了算，過去叱咤風雲的美資金融「黑嘴」休想重演亞洲金融風暴！

自中美開打貿易戰，美國擬推動與華脫鈎，倡議全球「去中國化」。可作為全球第二大經濟體的中國已與世界密不可分，不少美國巨企的主要收入仍來自中國市場，而中國打鐵還須自身硬，其供應鏈的完整性和穩定性在疫下優勢盡顯，尤其今年次季東南亞諸國爆發變種疫情導致經濟停擺，不少廠商都將訂單回流中國生產，故見最新公布的中國出口數據甚佳，進口也強勁，反映內需穩定，整體經濟步速可控，尤其在比較基數不低之下仍取得如此佳績，殊不簡單，充分反映經濟韌力十足。

正因中國擁有着全世界最齊全的供應鏈，使當局有信心進行一系列監管革新，引導經濟走向務實不浮誇，這就讓一眾貪婪的美資金融大鱷損手，有美國女股神之稱的伍德就曾大放闕詞說要清倉中概股，原因是中國變了，可清倉後不久又入場翻兜，明顯心口不一！說到底就是放不下具吸引力的中國市場，想靠「出口術」踩多腳執平貨，減少損失而已。

再看國際金融大鱷索羅斯，上月以來多次在外媒撰文批評中國當局推出監管行動是不懂市場經濟。誠然，他骨子裏好可能是眼見中國市場非按其意欲的劇本發展，遭受投資損失而老羞成怒，痛罵發洩而已，又或想重施故技，製造民眾恐慌，在大跌市下撈油水，這也是他的成名伎倆。然而，其言論已大失影響力，皆因更多的外資認同中國整改有助提升經濟競爭力，配合加大開放市場，令中國形勢更佳。

時移世易，金融大鱷的影響力已今非昔比，內地官媒看穿把戲，痛斥其為「全球經濟恐怖分子」。其實，2017年曾有網民於美國發起聯署，要求美國司法部將索羅斯列為「恐怖分子」，理由是其資助組織試圖以恐怖手段破壞美國穩定。可見此君向來乃是非之人，1997年狙擊亞洲貨幣一役，結果惹港府出手「打大鱷」收場，也足證此君挾資金在金融市場興風作浪牟取暴利，實非善類。

今時今日，美國國力衰退，對世界經濟的影響力江河日下，中國實在有權選擇自己的發展模式。雖然美國刻意圍堵中國，但刻下美企仍可照常在中國市場營商是客觀事實，美資基金也難以完全捨棄中國的高增長。一言以蔽之，大鱷深明美國的資產泡沫要維持，就需要中國配合。可是如今中國不陪癲，就只能看着美國本土市場的爛攤子發愁，向中國發難也於事無補！