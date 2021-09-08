世界視線：東京奧運成噩夢　日本迷失又十年

日本剛完成史無前例的東京奧運會，政壇隨即大地震，接任首相一年的菅義偉忽然宣布不尋求連任。下任日本首相很快便會上任，只是人們並不關心是河野太郎抑或石破茂接任，反而關注這次急換人，會否重啟日本首相臨時化的新序幕？而國際間亦有人質疑，日本因為東奧輸了天時地利、敗了國運國力，恐怕迷失30年的日本，未來需要再花10年時間養傷，繼續迷失。

快將交棒的菅義偉現已進入後過渡期，唯一工作是籌辦自民黨總裁選舉。對於日相又換人，國際外交界早已麻木，日本的特殊政治體制，令該國的最高領導人及內閣經常換，首相臨時化好不容易在上任首相安倍晉三時期暫停，豈料不過一年，日本又重啟換相遊戲。

菅義偉突宣布不尋求連任，與防疫不力及不肯煞停舉辦東奧有關。日本最新民調顯示，菅義偉內閣的支持率下跌至26%，創他上任以來新低。今次民調反映了日人對菅義偉內閣死撐辦奧運的不滿，近70%受訪者無法正面評價東奧以來的防疫措施。日本民間認為，東奧既不振民心，更不振國力，日人對拚死辦奧運極度厭惡！對於這個結果，執政自民黨並非沒有評估過，菅義偉內閣不是輸不起為東奧建設投放的數千億日圓投資，也不是已經投放的體育贊助及國際組織壓力，日本政府在決策時抱持大和精英的狠勁，希望以一個有史以來最逆境的奧運，賭日本的國運，希望置之死地而後生。

結果不用再說，體育好手雖在東奧有精彩演出，但東奧的巨氹還是無法填，官方帳單指東奧開支是154億美元，是日本當年申奧預算的兩倍，當中包括因延期而增加的28億美元。不過，非官方的估算指，東奧的總開支高達250億美元，比官方帳單更高，這一定是「史上最貴」且史上最得不償失的奧運會，因為日本不但經濟收益少，而且疫情大爆發，反添衞生及醫療開支。

就這樣，菅義偉成了又一個短命首相，亦是日本歷來第4名在該國舉辦奧運會（包括冬季奧運會）同一年即下台的首相，只是他下台遠不能為其政治豪賭失敗埋單。